Yıldız Patlamalarında Yer Alan Kısa Ömürlü İzotoplarda Nükleer Reaksiyonları İncelemek İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirildi

Araştırmacılar yıldız patlamalarına güç veren nükleer reaksiyonları incelemek için yeni bir teknik geliştirdiler. Bu yöntem, bir manyetik spektrometre ile birleştirilmiş bir Aktif Hedef Zaman Projeksiyon Odasının (AT-TPC) kullanımını içerir. Physical Review Letters'da yayınlanan çalışma, laboratuvarda incelenmesi zor olan kısa ömürlü çekirdekleri araştırmayı amaçlıyor.

AT-TPC, gazla dolu bir alanda hareket ederken yollarını takip ederek parçacıkları tespit edip tanımlayabiliyor. Öte yandan manyetik spektrometre, gazla dolu bu alandan çıkan parçacıkları toplar ve tanımlar. Bu yenilikçi yaklaşımı kullanarak bilim insanları, döteryum hedefindeki bir nötronun radyoaktif bir mermideki protonla (bu durumda oksijen-14) değişimini içeren önemli bir reaksiyonu ölçebildiler.

Bu spesifik reaksiyon, büyük yıldızların patlamalarında meydana gelen elektron yakalama süreciyle karşılaştırılabilir. Bu olguları anlamak, araştırmacıların evreni nasıl şekillendirdiklerine ve Dünya'da bulunan elementlerin oluşumuna nasıl katkıda bulunduklarına dair içgörü kazanmaları açısından çok önemlidir.

Bu ilk ölçümün başarısı, astronomik olayların anlaşılmasında önemli olan kısa ömürlü izotoplar üzerinde gelecekte yapılacak araştırmalar için olanaklar sunuyor. Bu teknik kullanılarak incelenebilecek reaksiyonlar, patlayan yıldızların ve ürettikleri elementlerin evrimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Gelecekteki araştırmalar nükleer fizikteki temel sorulardan birini ele alacak: elementlerin kökeni.

Aktif Hedef tekniğinin manyetik bir spektrometre ile birleşimi, araştırmacıların radyoaktif çekirdekleri keşfetmesine ve yıldız ortamlarındaki davranışlarını modellemesine olanak tanır. Ulusal Süper İletken Siklotron Laboratuvarı'nda (şu anda Nadir İzotop Kirişleri Tesisi), ekip, radyoaktif oksijen-800 ışını ile döteryum hedefi arasındaki yük alışverişi reaksiyonunu ölçmek için S14 manyetik spektrometre ile birleştirilmiş AT-TPC'yi kullandı.

Bu tür bir ölçüm, hedef malzemenin (bu durumda döteryum gazının) aynı zamanda bir dedektör ortamı olarak da görev yaptığı Aktif Hedef tekniğinin yüksek parlaklığı ve hassasiyeti nedeniyle mümkün olmuştur. AT-TPC döteryum gazıyla dolduruldu ve Birleşik Siklotron Tesisi tarafından radyoaktif oksijen-14 ışını üretilip odaya enjekte edildi. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan iki düşük enerjili proton, izlerine göre tespit edilirken, hedef hacimden kaçan nitrojen-14, S800 spektrometresi tarafından tespit edildi.

Daha önceleri, reaksiyondan sonra protonların son derece düşük enerjileri nedeniyle bu tür ölçümler mümkün değildi ve katı bir hedef kullanıldığında gözlemlerini zorlaştırıyordu. Ancak AT-TPC ile araştırmacılar artık bu reaksiyonu Nadir İzotop Kirişleri Tesisi'nde bulunan diğer kısa ömürlü izotoplar üzerinde araştırabilecekler.

Çalışma, Michigan Eyalet Üniversitesi, İspanya'daki Santiago Üniversitesi, Almanya'daki Mainz Üniversitesi, Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan bilim adamlarının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: S. Giraud ve diğerleri, Ters Kinematikte (d,He14) Reaksiyonu aracılığıyla Kararsız O2'ten β+ Gamow-Teller Güçleri, Fiziksel İnceleme Mektupları (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [ABD Enerji Bakanlığı]

Kaynak:

ABD Enerji Bakanlığı. "Araştırmacılar, yıldız patlamalarında yer alan kısa ömürlü izotoplar üzerindeki nükleer reaksiyonları incelemek için yeni bir yöntem geliştiriyor." Phys.org, 12 Ekim 2023.