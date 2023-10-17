İki Buzlu Dev Gezegen Göz Kamaştırıcı Bir Işık Gösterisinde Çarpıştı

Büyüleyici bir astronomik olayda, iki buzlu dev ötegezegen bir ışık parıltısında çarpıştı ve amatör bir gökbilimcinin sosyal medyada gözlemlediği toz bulutlarını yaydı. Bu gezegenler Dünya'dan yaklaşık 1,800 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor ve güneş benzeri bir yıldızın çevresine çarpıyor. Çarpışmadan sonraki parlak parıltı yıldızın önüne geçerek yıldızın zamanla kararmasına neden oldu. Yıldıza, başlangıçta yıldızın görünür ışığının solduğunu tespit eden teleskop ağından dolayı ASASSN-21qj adı verildi.

Amatör gökbilimci, yıldızın 1,000 gün boyunca parladığını fark etti ve bu da uluslararası gökbilimcilerden oluşan bir ekibin bu fenomeni daha fazla araştırmasına yol açtı. Yıldızın ışık eğrisi, görünür ışıkta sönmeye başlamadan üç yıl önce parlaklığının kızılötesi dalga boylarında iki katına çıktığını ortaya çıkardı. Hollanda'daki Leiden Gözlemevi'nden araştırmanın eşbaşkan yazarlarından Dr. Matthew Kenworthy, böyle bir çarpışmanın olası sonuçlarını anlattı ve kalıntının, ana yıldızdan daha sönük ve yedi kat daha büyük olmasına rağmen bir yıldıza benzeyeceğini belirtti. Sistemdeki yıldız.

İki yıl boyunca, profesyonel ve amatör gökbilimcilerden oluşan bir ağ, yıldızı parlaklığındaki herhangi bir değişiklik açısından yakından izledi. Bristol Üniversitesi'nden eş-başyazar Dr. Simon Lock, hesaplamalarının ve bilgisayar modellerinin, gözlemlenen parlayan malzemenin sıcaklığının, boyutunun ve süresinin iki buz devi dış gezegenin çarpışmasıyla tutarlı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Çarpışma sonucu oluşan toz bulutunun, oluşan kalıntının yörüngesi boyunca yayılması bekleniyor. Bu kalıntı sonunda yeni bir gezegene dönüşecek ve onu çevreleyen malzemenin yoğunlaşması ve onun etrafında yörüngede dönecek bir ay koleksiyonu oluşturması muhtemeldir. Toz bulutunun ışığı, yerdeki teleskopların yanı sıra NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak da tespit edilebiliyor. Gökbilimciler bu büyüleyici olayın gelişmelerini yakından takip edecekler.

kaynaklar:

– Bristol Üniversitesi

– Leiden Gözlemevi

– Doğa dergisi