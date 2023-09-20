Yeni Araştırma, Süper Kütleli Kara Deliklerin Yiyecekleri Beklenenden Daha Hızlı Tükettiğini Ortaya Çıkardı

Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, süper kütleli kara deliklerin yeme alışkanlıklarına ilişkin önceki varsayımlara meydan okudu. Daha önce karadeliklerin yiyeceklerini yavaş tükettiklerine inanılırken, yeni simülasyonlar aslında kara deliklerin yiyeceklerini çok daha hızlı tükettiklerini gösteriyor.

Yakında The Astrophysical Journal'da yayınlanacak olan çalışma, dönen kara deliklerin davranışını araştırmak için yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu simülasyonlardan yararlandı. Araştırmacılar, bu kara deliklerin kendilerini çevreleyen uzay-zamanı bükerek, birikim diskindeki gazın parçalanmasına neden olduğunu buldu. Bu, kara deliğin önce iç halkayı tüketmesi ve ardından dış alt diskten gelen kalıntılarla yeniden doldurulması ile iç ve dış alt disklerin oluşmasıyla sonuçlanır.

Bu sürecin yüzlerce yıl sürdüğünü öne süren önceki teorilerin aksine, simülasyonlar bunun aslında birkaç ay içinde gerçekleştiğini gösterdi. Bu bulgu, gece gökyüzündeki en parlak nesnelerden biri olan kuasarların davranışlarının anlaşılması açısından önemli çıkarımlara sahiptir. Kuasarların aniden parlayıp hiçbir açıklama yapılmadan ortadan kaybolduğu biliniyor ve yeni çalışma, bu şiddetli davranış için potansiyel bir açıklama sağlıyor.

Northwestern Üniversitesi'nden baş araştırmacı Nick Kaaz, klasik birikim diski teorisinin kuasarlarda gözlemlenen hızlı değişimleri açıklayamayacağını açıkladı. Ancak bu çalışmada yapılan simülasyonlar, diskin iç bölgelerinin yok edilmesi ve yenilenmesinin bu değişiklikleri açıklayabileceğini göstermektedir.

Çalışmadan elde edilen en önemli fikir, birikim diskinin kara deliğin dönüşüyle ​​hizalanmasına ilişkin önceki varsayımların hatalı olduğudur. Simülasyonlar, kara deliği çevreleyen bölgenin önceden düşünülenden çok daha çalkantılı olduğunu ortaya çıkardı. Simülasyonlarda kara deliklerin gaz dinamiği, manyetik alanları ve genel göreliliği dikkate alınarak davranışlarına ilişkin daha doğru bir model sağlandı.

Yırtılma ve beslenme süreci, kara deliğin uzay-zamanı bükmesinin disk içindeki sürtünme ve basınçla rekabet ettiği bir bölgede meydana gelir. Bu, iç ve dış disklerin çarpışmasıyla sonuçlanır ve iç diskin kara delik tarafından yutulmasına yol açar. Kara deliğin yerçekimi daha sonra dış bölgeden gazı çekerek iç bölgeyi yeniden doldurarak döngüyü tamamlar.

Bu çalışma sadece süper kütleli kara deliklerin yeme alışkanlıklarına ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda kuasarların davranışlarına da ışık tutuyor. Daha fazla araştırma yapılmasıyla bilim insanları, bu kozmik olaylarda gözlemlenen dramatik değişikliklerden sorumlu olan mekanizmaları daha iyi anlayabilirler.

kaynaklar:

– Astrofizik Dergisi (yayınlanacak)

- Kuzeybatı Üniversitesi