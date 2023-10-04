Çalışma, Mikroplastiklerin Deniz Serpintisi Yoluyla Atmosfere Emisyonunu Ölçüyor

Luc Deike ve ekibi tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, mikroplastiklerin deniz spreyi yoluyla atmosfere yayılması olgusunu araştırıyor. Baloncuklar okyanus yüzeyinde patladığında tuz ve organik madde de dahil olmak üzere havaya küçük parçacıklar salarlar. Ancak okyanuslarda oldukça yaygın olan mikroplastiklerin de bu işlemle atmosfere aktarılıp aktarılamayacağı bilinmiyor.

Yüksek hızlı fotoğrafçılık kullanılarak yapılan laboratuvar deneylerinde araştırmacılar, 10 μm ile 280 μm arasında değişen mikroplastik parçacıkların gerçekten de deniz suyundan havaya taşınabildiğini buldu. Bu, deniz köpüğü kabarcıklarının patlamasıyla dışarı atılan "jet damlaları" olarak bilinen küçük damlacıklar sayesinde mümkün oluyor. Bu damlacıklar mikroplastikleri taşıyarak havaya karışıyor. Su buharlaştıkça mikroplastikler rüzgar akımlarında asılı kalır.

Araştırmacılar, denizdeki mikroplastik konsantrasyonunu tahmin ederek dünya okyanuslarından yayılan toplam mikroplastik miktarını hesaplamayı başardılar. Her yıl 0.02 ila 7.4 milyon metrik ton (Mt) plastik salındığını tahmin ediyorlar; en iyi tahmin ise 0.1 Mt. Ancak, bu emisyonların niceliklendirilmesindeki belirsizlikleri azaltmak için okyanus mikroplastik konsantrasyonlarının daha doğru envanterlerine ihtiyaç var.

Bu çalışmanın bulguları, mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisinin anlaşılması açısından önemli çıkarımlara sahiptir. Mikroplastiklerin deniz spreyi yoluyla taşınması, atmosferin ışınım dengesini etkileyerek ve bulut yoğunlaşma çekirdeği görevi görerek küresel iklim dinamiklerini etkileyebilir.

Mikroplastik emisyonlarının kapsamını ve potansiyel sonuçlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu bulgular, gezegenimiz üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için plastik kirliliğinin daha iyi yönetilmesine ve azaltılmasına yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor.

Kaynak: PNAS Nexus

Orijinal Makale: Daniel B Shaw ve diğerleri, Mikroplastiklerin okyanus emisyonu, PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad296.dll

Alıntı: Phys.org (2023, 4 Ekim). "Araştırmalar, deniz spreyinin atmosfere ne kadar mikroplastik yaydığını ölçüyor." 4 Ekim 2023'te https://phys.org/news/2023-10-quantifications-microplastik-etained-atmphere-sea.html adresinden erişildi.