Araştırmalara Göre İnsan Yapımı Göletler Net Sera Gazı Yayanlar Olabilir

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, insan yapımı göletlerin sera gazı emisyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Cornell'den araştırmacılar tarafından yürütülen iki ilgili çalışma, hem insan yapımı hem de doğal göletlerin küresel sera gazı bütçesi üzerindeki etkilerini ölçmeye başlıyor ve iyi anlaşılmayan bir konuya değerli bilgiler sağlıyor.

Araştırmalar, insan yapımı havuzların emisyonları ve karbon depoları toplandığında havuzların net sera gazı yayıcı olabileceğini buldu. Önceki tahminler, 5 hektar veya daha küçük su kütleleri olarak tanımlanan göletlerin küresel metan emisyonlarının %5'ine katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Ancak birçok havuzda doğru ölçümler yapılmazsa bu yüzde, tahmin edilen miktarın yarısı ila iki katı arasında değişebilir. Ayrıca havuzlardaki karbon gömme oranlarına ilişkin sınırlı tahminler bulunmaktadır.

Araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışma, özel olarak seçilmiş 22 havuzda tutulan karbon miktarına odaklandı. Araştırmacılar geçmiş yönetim faaliyetlerini incelediler ve havuzlardaki tortu kalınlığını ve karbon içeriğini ölçtüler. Havuzlardaki karbon gömme oranlarının su bitkileri, balıklar ve besin seviyeleri gibi faktörlerden etkilendiğini bulmuşlardır. Çalışma ayrıca hem doğal hem de insan yapımı havuzların küresel olarak önemli miktarda karbon tuttuğunu ortaya çıkardı; bu da havuzlardaki karbon tutumunun hafife alındığına işaret ediyor.

İkinci çalışma, belirli Cornell Deneysel Havuzlarından kaynaklanan mevsimsel sera gazı emisyonlarını araştırdı. Güçlü bir sera gazı olan metan, yayılan gazların çoğunluğunu oluşturuyordu. Çalışma ayrıca havuzlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde hesaplamak için sık sık numune almanın önemini vurguladı.

Genel olarak bu çalışmalar, göletlerin sera gazı emisyonlarında ve karbon depolamasında rol oynadığını göstermektedir. Havuzlar şu anda metan salınımı nedeniyle net sera gazı yayıcılar olsa da, metan emisyonlarının azaltılmasıyla net yutak haline gelme potansiyeli de mevcut. Bulgular ayrıca havuzlardaki metan emisyonlarını azaltmak için fıskiyelerin veya su altı sirkülatörlerinin kullanımını da öneriyor.

Havuzların sera gazı emisyonlarındaki rolünün daha fazla araştırılması ve anlaşılması, doğru iklim modellemesi ve tahminleri için çok önemlidir.

kaynaklar:

– Meredith A. Holgerson ve diğerleri, Yapay göletlerdeki otokton üretimle bağlantılı yüksek karbon gömülme oranları, Limnoloji ve Oşinografi Mektupları (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray ve diğerleri, Ilıman İklimlerde Yapılan Göletlerden Sera Gazı Emisyonlarında Yüksek Mevsim İçi Değişkenlik, Jeofizik Araştırma Mektupları (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Kaynak: Cornell)