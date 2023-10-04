Dünyanın Çeşitli Yerlerinde Bulunan Gizemli Peri Halkaları

Peri çemberleri olarak bilinen bitki örtüsü halkalarıyla çevrelenen çıplak toprağın gizemli dairesel desenleri bilim adamlarının uzun süredir ilgisini çekiyor. Daha önce bu oluşumların yalnızca Namibya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde var olduğuna inanılıyordu. Ancak son araştırmalar, 250 ülke ve üç kıtada 15'den fazla yerde peri çemberleri keşfetti. Bu yeni bulgu, bunların oluşumuna katkıda bulunan çevresel faktörlere ışık tutuyor.

PNAS dergisinde yayınlanan çalışma, uydu görüntülerini analiz etmek ve Namibya ve Batı Avustralya'da gözlemlenen peri çemberlerine benzer desenler sergileyen dünya çapında 263 alanı belirlemek için yapay zeka destekli modeller kullandı. Alicante Üniversitesi Kurak Bölgeler Ekolojisi ve Küresel Değişim Laboratuvarı'ndan Emilio Guirado liderliğindeki araştırmacılar, belirli toprak ve iklim özellikleri ile peri dairelerinin varlığı arasında güçlü bir korelasyon keşfetti.

Peri çemberi oluşumunun temel göstergeleri arasında topraktaki düşük nitrojen içeriği ve yıllık ortalama yağışın 200 mm'den az olması yer alıyor. Araştırmacılar ayrıca peri daireleri olan alanların diğer ekosistemlere kıyasla daha fazla istikrar gösterdiğini de buldu. Bu, peri çemberlerinin, kurak bölgelerdeki diğer mekansal desenlere benzer şekilde, iklim değişikliğinin neden olduğu ekosistem bozulmasının göstergesi olarak hizmet edebileceğini gösteriyor.

Bu çalışmanın bulguları, peri çemberlerinin işlevsel etkilerine ilişkin araştırmalar için yeni yollar açıyor. Bu bitki örtüsü yapılarının ekosistem istikrarına nasıl katkıda bulunduğuna ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya nasıl yardımcı olduğuna dair bilgiler sağlıyorlar. Çalışma, giderek kırılganlaşan ekosistemlerdeki çevresel değişimin potansiyel göstergeleri olarak peri çemberlerinin önemini vurguluyor.

Bilim insanları, peri çemberlerinin dağılımı ve özelliklerine ilişkin anlayışımızı derinleştirerek ekosistem sağlığını ve dayanıklılığını korumadaki rollerini daha fazla keşfedebilirler. Bu bilgi, devam eden çevresel zorluklar karşısında bu eşsiz oluşumları korumak ve yönetmek için stratejiler geliştirmede etkili olabilir.

kaynaklar:

– PNAS çalışması: “Kurak Sistemlerdeki Desenlerin Küresel Dağılımı: Peri Çemberleri, Formicariidae ve Scientometric Analizi”

– Resim 1: Namibya'daki peri çemberi, Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

– Resim 2: Namibya'nın Marienfluss vadisindeki peri halkaları, Thorsten Becker/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)