8 Milyar Yıllık Radyo Patlaması Evrendeki Kayıp Maddenin Gizemini Çözmeye Yardımcı Olabilir

Bilim insanları, evrendeki kayıp maddenin gizemini anlamada önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şimdiye kadar gözlemlenen en eski ve en uzak olan 8 milyar yıllık Hızlı Radyo Patlaması (FRB), çarpışan galaksilerden kaynaklandı. FRB 20220610A olarak adlandırılan bu FRB, Batı Avustralya'daki Avustralya Kilometre Kare Dizi Yol Bulucu (ASKAP) tarafından tespit edildi.

FRB'ler, kökenleri bilinmeyen, milisaniyeler süren kısa radyo dalgası patlamalarıdır. Ancak birleşen galaksilerden gelen bu rekor kıran FRB, bu gizemli patlamaların kökenine ışık tutmaya yardımcı olabilir. Patlama, güneşin 30 yılda ürettiği kadar enerjiyi milisaniyeler içinde açığa çıkardı.

Evrendeki eksik madde, beklenen maddenin yarısının tespit edilememesi anlamına gelmektedir. Baryon adı verilen atomlardan oluşan bu kayıp madde, karanlık madde değil, galaksiler arasında seyrek olarak dağılmış olan "sıradan" maddedir. Mevcut teknikler bu maddenin tespitinde etkisizdir çünkü çok dağınık ve sıcaktır.

Avustralyalı gökbilimci Jean-Pierre 'J-P' Macquart'ın da aralarında bulunduğu bilim insanları, bu bulunması zor maddeyi tespit etmek için FRB'lerin bir araç olarak kullanımını araştırıyorlar. FRB'ler çok büyük mesafeler kat ederken, radyasyonları eksik madde tarafından dağıtılır. Bu dağılım, bilim adamlarının evrenin yoğunluğunu ölçmesine ve eksik baryonik maddenin yerini tespit etmesine olanak tanıyor.

Ekibin araştırması, bir FRB ne kadar uzaktaysa galaksiler arasında o kadar fazla dağınık gaz açığa çıkardığını gösteren Macquart ilişkisini doğruluyor. Şu anda kaynaklarına kadar takip edilen yaklaşık 50 FRB ile bilim insanları gelecekte binlercesinin daha tespit edileceğini öngörüyor. Avustralya ve Güney Amerika'daki Yaklaşan Kilometre Kare Dizi (SKA) teleskoplarının yanı sıra Şili'deki Aşırı Büyük Teleskop (ELT), FRB'lerin kökenleri ve evrenin yapısı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

ASKAP ekibinin araştırması Science dergisinde yayınlandı ve FRB'lerin eksik maddeyi ve evrenin kompozisyonunu anlamadaki potansiyelini vurguladı.

kaynaklar:

– Bilim dergisi makalesi (bağlantılı değil)

– ASKAP araştırma ekibi