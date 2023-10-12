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Yaklaşan Güneş Tutulması: Bilmeniz Gerekenler

ByVicky Stavropoulou

Ekim 12, 2023
Yaklaşan Güneş Tutulması: Bilmeniz Gerekenler

Adanın merkezindeyseniz, yaklaşmakta olan güneş tutulması sırasında yaklaşık %80 güneş kapsama alanı bekleyebilirsiniz; en yüksek görüntüleme süresi sabah 9:30 civarındadır. En iyi manzarayı elde etmek için doğu/güneydoğuya bakan iyi bir manzara bulmanız önerilir. ufka doğru alçak bir bakış açısı. Ancak hava tahminleri şu anda bulut ve sağanak yağışlar öngörüyor, bu da tutulmanın görüşünü sınırlayabilir.

Parçalı güneş tutulması sırasında bile güneşe doğrudan bakmanın gözlerinizde kalıcı hasara neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Tutulmanın güvenli bir şekilde izlenebilmesi için iyi durumda, çizik veya delinmemiş tutulma gözlükleri kullanmalısınız. Alternatif olarak teleskop üzerindeki güneş filtresini kullanabilirsiniz.

Yaklaşan tutulma Nanaimo'da yalnızca %20 civarında güneş kapsamına neden olacak, ancak bu kısmi görüntü bile deneyimlenmeye değer. Bir sonraki parçalı güneş tutulmasının 2024 yılının Nisan ayının başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak gerçekten muhteşem bir olaya tanık olmak istiyorsanız, tam güneş tutulması sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şeydir. Yaklaşan tutulmanın tamlık yolu Amerika'nın Oregon eyaletinden geçerek güneydoğuya doğru Teksas üzerinden Meksika'nın doğu yakasına doğru ilerliyor. Bu bölgedeki insanlar, halkalı tutulma olarak bilinen ince bir ışık halkasıyla güneşin %99'unun engellendiğini deneyimleyecekler.

Ancak tutulmaya bizzat tanık olamamanız durumunda NASA, halkalı güneş tutulmasını YouTube kanalında yayınlayacak.

kaynaklar:
– YouTube'da NASA

By Vicky Stavropoulou

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