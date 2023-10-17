Yeni Araştırma Bitkilerin Nasıl İletişim Kurduğunu ve Böceklere Karşı Kendilerini Nasıl Savunduklarını Ortaya Çıkarıyor

Japonya'daki Saitama Üniversitesi'nden Profesör Masatsugu Toyota liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen araştırma, bitkilerin iletişim kurduğu ve böcek saldırılarına karşı savunma tepkilerini etkinleştirdiği mekanizmalara ışık tuttu. Nature Communications'da yayınlanan çalışma, böcekler tarafından veya mekanik olarak zarar gören bitkiler tarafından salınan uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) rolüne odaklandı.

Bitkiler böcekler tarafından yaralandıklarında atmosfere VOC salarlar ve bu da komşu bitkiler için tehlike işareti görevi görür. Buna karşılık, zarar görmeyen bu bitkiler kendilerini korumak için savunma mekanizmalarını harekete geçirirler. VOC'ler aracılığıyla bitkiler arasındaki bu hava yoluyla iletişim olgusu, 30'dan fazla farklı bitki türünde gözlemlenmiştir. Ancak VOC'lerin algılanmasının ve savunma tepkilerinin tetiklenmesinin altında yatan moleküler mekanizmalar belirsizliğini korudu.

Yenilikçi ekipman ve gerçek zamanlı floresan görüntüleme kullanan araştırma ekibi, Arabidopsis thaliana adı verilen hardal bitkisi türünde böceklerden zarar görmüş bitkilerden yayılan VOC'lere maruz kaldıktan sonra floresan patlamalarını görselleştirdi. Araştırmacılar, hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki değişiklikleri izleyerek bitkilerin VOC'leri nasıl aldığını ve bunlara nasıl tepki verdiğini gözlemleyebildiler.

Ekip, her ikisi de yeşil yaprak uçucuları (GLV'ler) olarak bilinen altı karbonlu aldehitler olan (Z)-3-heksenal ve (E)-2-heksenal olmak üzere iki spesifik VOC'nin Arabidopsis bitkilerinde kalsiyum sinyallerini tetiklediğini keşfetti. Bu GLV'ler, mekanik kuvvetler veya otçullar tarafından hasar gördüklerinde bitkiler tarafından yayılan, havada taşınan kimyasallardır. Arabidopsis bitkileri bu VOC'lere maruz kaldıklarında savunmayla ilgili genleri yukarı doğru düzenledi.

Kalsiyum sinyalleri ve savunma tepkileri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için araştırmacılar Arabidopsis bitkilerini kalsiyum kanalı inhibitörleri ve şelatlayıcı maddelerle tedavi ettiler. Kalsiyum sinyallerinin inhibisyonu, savunmayla ilişkili gen indüksiyonunun baskılanmasıyla sonuçlandı ve Arabidopsis'in GLV'leri algıladığına ve savunma tepkilerini kalsiyuma bağlı bir şekilde aktive ettiğine dair kanıt sağladı.

Bu araştırma, bitkilerin iletişim kurma ve kendilerini böcek saldırılarına karşı savunma biçimlerine dair yeni bilgiler sağlıyor. Bu moleküler mekanizmaların anlaşılması, bitki koruma ve zararlı yönetimine yönelik yeni stratejiler geliştirmek için potansiyel olarak uygulanabilir.

kaynaklar:

– Kaynak makale: Nature Communications

- Arabidopsis: Hardal ailesindeki küçük çiçekli bitkilerden oluşan bir cins

– Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler): Oda sıcaklığında kolayca buharlaşan gaz halindeki organik maddeler

– Yeşil Yaprak Uçucu Maddeleri (GLV'ler): Hasar üzerine bitkiler tarafından yayılan, karakteristik çimen kokusuna sahip VOC'ler