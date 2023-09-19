Çalışma, Neandertallerden Miras Alınan Genlerin COVID-19 Şiddetini Artırdığını Gösteriyor

İtalya'nın Mario Negri Farmakolojik Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, şiddetli COVID-19 vakaları yaşayan bireylerin, Neandertallerden miras aldıkları belirli genlere sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Çalışma, İtalya'da salgının merkez üssü olan Bergamo eyaletine odaklandı.

iScience dergisinde yayınlanan araştırma, insan genomunun önemli bir kısmının, özellikle en ağır etkilenen bölgelerde yaşayanlar arasında, Kovid-19'a yakalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riskiyle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Çalışma 1,200 katılımcıyı içeriyordu ve analiz, kromozom 3'teki bir bölgedeki altı genden üçünün şiddetli COVID-19'a karşı artan duyarlılıkla bağlantılı olduğunu gösterdi. Bu genler arasında beyaz kan hücresi aktivitesinde ve enfeksiyonlar sırasında iltihaplanmada rol oynayan CCR9 ve CXCR6'nın yanı sıra solunum yolu hücrelerinin gelişimini ve işlevini düzenleyen LZTFL1 de yer alıyor.

Araştırmacılar, üç genden hangisinin en önemli rolü oynadığının belirsizliğini koruduğunu belirtti. Ek olarak, çalışma ciddi hastalık veya enfeksiyon riskiyle ilişkili olabilecek 17 yeni genomik bölge belirledi.

Araştırmanın özellikle ilginç bir bulgusu, COVID-19 şiddetiyle ilişkili altı genden üçünün Neandertallerden, özellikle de Hırvatistan'da keşfedilen Vindija genomundan miras alınmış olmasıydı. Bu genler bir zamanlar Neandertalleri korumuş olsa da, artık modern insanlarda aşırı bir bağışıklık tepkisine neden oluyor ve bu da daha ciddi hastalıklara yol açıyor.

Çalışma aynı zamanda Neandertal haplotipine sahip bireylerin, bu genetik mirasa sahip olmayanlara kıyasla ciddi düzeyde Kovid-19 geliştirme, yoğun bakım gerektiren ve mekanik ventilasyona ihtiyaç duyma riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Neandertal haplotipinin varlığı, birinci derece akrabalar arasında daha yüksek oranda ciddi vakalarla da ilişkilendirildi.

Bu çalışma, genetiğin COVID-19 şiddetini belirlemede oynadığı role dair daha fazla kanıt sağlıyor. Bu genetik faktörlerin anlaşılması, ciddi hastalıklara karşı daha duyarlı olabilecek bireylerin belirlenmesine ve uygun müdahalelerin uygulanmasına yardımcı olabilir.

kaynaklar:

– Çalışma: iScience dergisi

– Giuseppe Remuzzi, Mario Negri Enstitüsü Direktörü

– Marina Noris, Mario Negri Enstitüsü İnsan Genomik Merkezi Başkanı

– Karolinska Institutet ve Max Planck Institute tarafından 2022 yılında yapılan bir çalışma