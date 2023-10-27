Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Tazmanya üzerinden nefes kesen bir geçiş yaparak izleyicileri hayranlık içinde bıraktı. 400 kilometrenin üzerinde bir yükseklikte Dünya yörüngesinde dönen ISS, açık bir Cuma öğleden sonra saat 4:07 civarında Tazmanya'nın kuzeybatısındaki gökyüzünü süsledi. Sadece bir dakika içinde Büyük Göl ve Hobart'ın üzerinden süzülerek neredeyse tüm eyaleti görüntülerinde yakaladı.

ISS, neredeyse mükemmel bir dairesel yol izleyerek, yaklaşık olarak her 90 dakikada bir Dünya etrafındaki bir yörüngeyi tamamlar. Bu, izleyicilere periyodik olarak dünyanın farklı bölgelerinden görkemli geçişine tanık olma fırsatı veriyor. Tazmanya'da olanlar için ISS, görüş mesafesi ve bulut örtüsüne bağlı olarak Cuma gecesi saat 8:58'de yaklaşık 5 dakika boyunca ve daha sonra saat 10:34'te 1 dakika boyunca tekrar görülebilecek. Ek görüntüleme fırsatları arasında Cumartesi 9, Pazar 46 ve 8 ve Pazartesi 58 civarı yer alıyor.

Orijinal makalede, sosyal medya kullanıcılarının deneyimi yansıtan alıntıları paylaşılırken, bu makale, yakalanan görüntülere ilişkin açıklayıcı bir cümle sunarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Ne yazık ki, orijinal makalede bahsedilen belirli görüntüler burada mevcut değil, ancak içiniz rahat olsun, ISS'nin Tazmanya üzerinden geçerkenki görüntüsü gerçekten büyüleyici.

SSS:

Soru: Uluslararası Uzay İstasyonu nedir?

C: Uluslararası Uzay İstasyonu, NASA, Roscosmos, ESA, JAXA ve CSA dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden uzay ajanslarının dahil olduğu çok uluslu bir ortak proje olarak hizmet veren yaşanabilir bir uzay istasyonudur.

Soru: ISS Dünya'nın etrafında ne sıklıkla dönüyor?

Cevap: ISS her 90 dakikada bir Dünya etrafındaki turunu tamamlıyor.