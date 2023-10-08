Dünyanın İç Çekirdeğinde Keşfedilen Demir Atomlarının Hızlı Toplu Hareketi

Austin'deki Texas Üniversitesi ve Çin'deki işbirlikçileri tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırma, Dünya'nın iç çekirdeğindeki demir atomlarının hızlı "toplu hareketini" ortaya çıkardı. Bu keşif, sismik verilerde gözlemlenen çekirdeğin beklenmedik yumuşaklığını açıklayabilir ve Dünya'nın manyetik alanının oluşumunu anlamak için önemli çıkarımlara sahip olabilir.

Dünyanın katı iç çekirdeği, aşırı basınç altında sıkı bir şekilde bir araya gelen demir atomlarından oluşur. Ancak çalışma, iç çekirdekteki belirli demir atomu gruplarının, demirin genel yapısını korurken hızla hareket edebildiğini buldu. “Kolektif hareket” olarak adlandırılan bu hareket, akşam yemeğine gelen misafirlerin masada yer değiştirmesine benzetilebilir.

Laboratuvar deneyleri ve teorik modellerin bir araya getirildiği bu çalışmanın bulguları, iç çekirdekteki atomların önceden inanıldığından daha hareketli olduğunu ortaya koyuyor. Bu, bilim adamlarını yıllardır şaşırtan iç çekirdeğin çeşitli ilgi çekici özelliklerine bir açıklama sağlayabilir. Ayrıca iç çekirdeğin Dünya'nın manyetik alanını oluşturmadaki rolüne dair bilgiler de sunabilir.

UT Jackson Yer Bilimleri Okulu'nda profesör olan başyazar Jung-Fu Lin şunları söyledi: "Artık, Dünya'nın iç çekirdeğinin dinamik süreçlerini ve evrimini anlamamıza yardımcı olacak temel mekanizmayı biliyoruz."

Araştırmacılar, laboratuvarda Dünya'nın iç çekirdeğindeki aşırı koşulları simüle etmek için küçük bir demir plaka ve yüksek hızlı mermiler kullandılar. Bu deneylerden toplanan veriler daha sonra iç çekirdekteki atomların davranışını incelemek için makine öğrenimli bir bilgisayar modelinde kullanıldı. Araştırmacılar modelin ölçeğini yaklaşık 30,000 atomu içerecek şekilde genişleterek altıgen yapıyı korurken hareket eden atom gruplarını gözlemlemelerine olanak sağladı.

Çalışma aynı zamanda sismik ölçümlerde gözlemlenen iç çekirdeğin şaşırtıcı yumuşaklığına da değiniyor. Araştırmacılar, bu çalışmada keşfedilen artan atom hareketinin, iç çekirdeğin neden bu tür basınçlar altında beklenenden daha az katı ve daha esnek göründüğünü açıklayabileceğini öne sürüyorlar.

İç çekirdekteki demir atomlarının hareketini anlamak çok önemlidir çünkü Dünya'nın manyetik alanını oluşturan enerjinin yaklaşık yarısı iç çekirdeğe atfedilebilir. İç çekirdekteki atomik ölçekteki aktiviteye dair bu yeni anlayış, çekirdekteki enerji üretimi ve ısı dağılımının yanı sıra dış çekirdeğin dinamikleri üzerine gelecekteki araştırmalara da katkıda bulunabilir.

"Dünyanın iç çekirdek koşullarında hcp-Fe'de kolektif hareket" başlıklı çalışma, 2 Ekim 2023'te Ulusal Bilimler Akademisi Bildirilerinde yayınlandı.

kaynaklar:

– Austin'deki Texas Üniversitesi: [kaynak]

– Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri: [kaynak]