Webb Uzay Teleskobu, Ötegezegen WASP-17 b'nin Atmosferindeki Kuvars Nanokristallerini Gözlemledi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, ötegezegen WASP-17 b'nin yüksek rakımlı bulutlarında heyecan verici bir keşif yaptılar. İlk kez, bir dış gezegenin atmosferinde silika parçacıkları formundaki kuvars nanokristallerinin kanıtı tespit edildi. Bu çığır açıcı gözlem MIRI (Webb'in Orta Kızılötesi Aleti) ile mümkün oldu.

Ditsö̀ olarak da bilinen WASP-17 b, Akrep takımyıldızı yönünde, Dünya'dan yaklaşık 1,300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir sıcak gaz devidir. Yıldızının etrafında inanılmaz derecede yakın bir mesafede döner ve bir tam turunu sadece 3.7 Dünya gününde tamamlar. WASP-17 b, Jüpiter'in yedi katından daha büyük bir hacme ve Jüpiter'in yarısından daha az bir kütleye sahip olan olağanüstü derecede büyük ve kabarık bir gezegendir. Genişletilmiş atmosferi ve kısa yörünge periyodu, onu iletim spektroskopisi kullanılarak gözlem yapmak için ideal bir aday haline getiriyor.

MIRI'nin düşük çözünürlüklü spektrografını kullanan araştırmacılar, WASP-1,275 b'nin geçişi sırasında, olay öncesinde, sırasında ve sonrasında 17'in üzerinde ölçüm topladı. Orta-kızılötesi ışığın 28 dalga boyu bandının parlaklığındaki değişim ölçüldü ve bu, gökbilimcilerin gezegenin atmosferi tarafından engellenen ışık miktarını hesaplamasına olanak sağladı. Ortaya çıkan iletim spektrumu, bulutlarda silika parçacıklarının varlığına işaret eden 8.6 mikron civarında net bir özelliği ortaya çıkardı.

Bu, bir dış gezegende SiO2'nin ilk tanımlanmasını ve geçiş yapan bir dış gezegende herhangi bir spesifik bulut türünün ilk tanımlanmasını işaret ediyordu. Kuvars nanokristallerinin tespiti, ötegezegen atmosferlerinin bileşimi ve bunların hava koşulları hakkında değerli bilgiler sağlar.

James Webb Uzay Teleskobu, üstün hassasiyeti ve çok uzak mesafelerden ince etkileri ölçebilme yeteneğiyle, uzak dünyaları anlamamızda yeni kapılar açıyor. Bu keşif, Webb'in araçlarının yeteneklerini öne çıkarıyor ve dış gezegen atmosferlerinin daha fazla araştırılmasının önünü açıyor.

kaynaklar:

– NASA: Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi

– James Webb Uzay Teleskobu

– Bristol Üniversitesi