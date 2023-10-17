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Gökbilimciler, Ötegezegen WASP-17b'nin Atmosferinde Minik Kuvars Kristallerini Keşfetti

ByMafo Brescia

Ekim 17, 2023
Gökbilimciler, Ötegezegen WASP-17b'nin Atmosferinde Minik Kuvars Kristallerini Keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan gökbilimciler heyecan verici bir keşifte bulundu. İlk kez bir dış gezegenin atmosferinde silika içeren küçük kuvars kristalleri tespit edildi. WASP-17b olarak bilinen dış gezegen, Dünya'dan 1,300 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir gaz devidir.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan yapılan önceki gözlemler, WASP-17b'nin atmosferinde aerosollerin veya küçük parçacıkların varlığına işaret etmişti. Ancak araştırmacılar bu aerosollerin kuvarstan yapılmasını beklemiyorlardı. Kuvarsın ana bileşeni olan silika, Dünya'da yaygın olarak bulunan bir mineraldir ve cam üretiminde kullanılır.

Tespit, Webb teleskopundaki Orta Kızılötesi Cihaz kullanılarak yapıldı. Araştırmacılar, kuvars yerine magnezyum silikat bulmayı bekledikleri için bu keşiften heyecan duydular. Magnezyum silikatlar daha önce dış gezegen atmosferlerinde tespit edilmişti ancak kuvars yeni bir bulgudur.

WASP-17b'nin atmosferinde kuvarsın varlığı, bilim adamlarının bizimkinden farklı gezegen ortamlarını oluşturan malzemeleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Kuvars nanoparçacıklarının bulunduğu gezegendeki yüksek irtifa bulutları aşırı koşullarla şekilleniyor. Yaklaşık 2,700 Fahrenheit sıcaklık ve Dünya yüzeyinde deneyimlediğimiz basıncın binde biri kadar bir basınçla, katı kristaller önce sıvı faza geçmeden doğrudan gazdan oluşabilir.

WASP-17b, yıldızına gelgitsel olarak kilitlenmiştir; bu, bir tarafının her zaman yıldıza baktığı ve kavurucu sıcaklıklara maruz kaldığı, diğer tarafının ise daha soğuk kaldığı anlamına gelir. Araştırmacılar, kuvars parçacıklarının ötegezegenin atmosferinde yüksek hızlı rüzgarların etkisiyle girdap gibi döndüğünü tahmin ediyor.

WASP-17b'nin atmosferinde kuvars kristallerinin keşfi, onun gibi sıcak gaz devlerinin bileşimine dair değerli bilgiler sağlıyor. Bilim insanları, dış gezegen atmosferlerinde bulunan farklı malzemeleri anlayarak bunların genel bileşimi ve çevrelerini nasıl şekillendirdikleri hakkında daha geniş bir anlayışa sahip olabilirler.

James Webb Uzay Teleskobu'nun hassas tespitleri, ötegezegenler ve onların atmosferik koşulları hakkındaki anlayışımızda devrim yaratıyor. Araştırmacılar, ötegezegenler hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkararak evrene ve kendi güneş sistemimizin ötesinde var olan çeşitli ortamlara ilişkin anlayışımızı derinleştirebilirler.

kaynaklar:
– [Astrofizik Dergisi Mektupları](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)
–CNN

By Mafo Brescia

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