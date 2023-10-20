2023 Nobel Kimya Ödülü: Kuantum Noktaların Keşfi ve Sentezi

2023 Nobel Kimya Ödülü, kuantum noktalarının keşfi ve sentezi konusundaki çığır açıcı çalışmalarından dolayı üç bilim insanına verildi. Boyutlarına bağlı olarak farklı dalga boylarında ışık yayan bu nanopartiküllerin özellikleri, fiziksel kimyager Louis Brus tarafından ortaya çıkarıldı. The Conversation Weekly podcast'iyle yakın zamanda yapılan bir sohbette Brus, tesadüfi keşfini ve ardından kuantum noktalarının etkisini tartıştı.

1980'lerde Bell Laboratuvarlarında çalışan Brus, kolloid adı verilen yarı iletken parçacıkların çözümlerini incelerken kuantum noktalarına rastladı. Lazerleri bu kolloidlere yönlendirerek yayılan renklerin tutarlı olmadığını fark etti. Bu onu spektrumdaki benzersiz değişiklikleri ve parçacıkların çok küçük boyuttaki özelliklerini keşfetmeye yöneltti.

Kuantum noktaları, ışığı emen ve boyutlarına bağlı olarak farklı dalga boylarında yeniden yayan nanokristallerdir. Görünür ışığın dalga boyundan daha küçük olmalarına ve optik mikroskop altında görülememelerine rağmen, elektron mikroskopları gibi özel mikroskoplar kullanılarak gözlemlenebilirler. Bunları göstermek için farklı boyutlarda kuantum noktaları içeren çözeltilerin bulunduğu parlak renkli cam şişeler kullanılabilir.

İlginç bir şekilde Brus, Rus bilim adamı Alexei Ekimov'un kuantum noktalarına ilişkin daha önceki gözlemlerinden habersizdi. Soğuk Savaş nedeniyle Ekimov'un araştırması yalnızca Rusça yayınlandı ve bulgularını tartışmak için Batı'ya gidemedi. Brus ancak Ekimov'un teknolojik literatürdeki makalelerinin tesadüfen keşfedilmesinden sonra ona ulaştı ve sonunda 1980'lerin sonlarında Glasnost döneminde tanıştılar.

Kuantum noktalarının üretimi ve kararlılığı başlangıçta zorluklar yarattı, ancak bir başka Nobel Ödülü sahibi Moungi Bawendi 1990'larda bu soruna değindi. O zamandan beri kuantum noktaları, başta biyolojik görüntüleme olmak üzere çeşitli alanlarda uygulama alanı buldu. Biyokimyacılar tarafından hücreleri ve organları diğer moleküllere bağlayarak haritalandırmak için kullanıldılar. Ayrıca, tümör tespitinde ve cerrahi rehberlikte etkili olmuşlardır.

Kuantum noktalarının keşfi ve sentezi, bilim ve teknolojide sayısız ilerlemenin yolunu açtı. Uygulamalarının araştırılması, bu olağanüstü nanopartiküller için yeni olasılıkları ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Kaynaklar: The Conversation Weekly podcast'i