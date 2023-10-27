Rusya'nın Uzay Araştırma Programında Yeni Gelişmeler

Başkan Vladimir Putin, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerini alması planlanan yeni yörünge istasyonunun 2027 yılına kadar faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu haber, Rusya'nın bu yılın başlarında ay programında başarısızlıkla sonuçlanan başarısızlığın ardından geldi. 47 yıl aradan sonra ilk kez Ay'a atıldı. Bu aksamaya rağmen Putin, Rusya'nın ay programına bağlı kalmaya devam ettiğini doğruladı.

Uzay endüstrisi yetkilileriyle yaptığı toplantıda Putin, Rusya'nın uzay programında, özellikle de insanlı uzay uçuşu alanında, zamanında gelişmenin önemini vurguladı. Yeni yörünge istasyonunun bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri içermesi ve gelecekteki uzay araştırma görevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini vurguladı.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Putin'in bir Rus yörünge istasyonu ihtiyacına ilişkin tutumunu yineledi. 25 yıldır faaliyette olan ISS'nin 2030 civarında sınırlarına ulaşacağını vurguladı. Rusya, 2024 yılına kadar kendi yörünge istasyonunu yaratmaya başlayamazsa, insanlı uzay uçuşunda yeteneklerini kaybetme riski var. ISS'nin sona ermesine kadar.

Luna-25 gemisinin ağustos ayında ayın güney kutbuna zorunlu inişiyle ilgili olarak Putin, teknik aksiliklerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ancak ay programının devam edeceğine dair güvence verdi. Hatalardan ders çıkarmanın ve kazanılan tecrübeyi gelecekteki çabalar için kullanmanın önemini vurguladı.

Ay programıyla ilgili olarak Borisov, programda bir değişiklik olabileceğini ve bir sonraki aya fırlatmanın başlangıçta planlanan 2026 yerine potansiyel olarak 2027'ya kaydırılabileceğini açıkladı.

Rusya, bu son gelişmelerle birlikte uzay araştırmalarındaki yerini korumayı ve insanlı uzay uçuşunun sınırlarını zorlamaya devam etmeyi hedefliyor.

SSS:

Soru: Rusya'nın inşa etmeyi planladığı yeni yörünge istasyonu nedir?

C: Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) devamı olarak kendi yörünge istasyonunu geliştiriyor.

Soru: Yeni yörünge istasyonunun ne zaman faaliyete geçmesi bekleniyor?

C: Başkan Putin, yeni yörünge istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

Soru: Rusya'nın kendi yörünge istasyonunu kurmaması durumunda bunun sonuçları neler olur?

C: Yuri Borisov, Rusya'nın 2024 yılına kadar kendi yörünge istasyonunda çalışmaya başlamaması durumunda, ISS'nin süresinin dolması nedeniyle insanlı uzay uçuşu yeteneklerinin kaybolabileceğinin altını çizdi.

Soru: Rusya'nın ay programının durumu nedir?

C: Bu yılın başlarında Luna-25 gemisinin zorunlu inişiyle yaşanan olumsuzluğa rağmen Başkan Putin, Rusya'nın ay programına bağlı kalmaya devam ettiğini doğruladı.

S: Bir sonraki Ay lansmanının programında bir değişiklik var mı?

C: Başlangıçta 2027 için planlanan bir sonraki Ay lansmanının 2026'ya ertelenme ihtimali var.