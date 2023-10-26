Rusya, 2027 Yılına Kadar Yeni Yörünge Uzay İstasyonunu Hedefliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerine yeni bir yörünge uzay istasyonu inşa etme konusundaki kararlılığını doğruladı. Rus uzay endüstrisinin karşılaştığı son aksaklıklara ve zorluklara rağmen Putin, yeni istasyonun ilk bölümünü 2027 yılına kadar yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor.

Daha önce Rusya, kozmonotlarının kalıcı olarak varlık gösterdiği ve ulusun kritik bir rol oynadığı ISS'den çekilme niyetini açıklamıştı. Ancak artık odak noktası, ülkenin uzay ajansı Roscosmos'un birincil hedefi olarak yeni bir Rus yörünge uzay istasyonunun geliştirilmesine yöneldi.

Sektör uzmanlarıyla televizyonda yayınlanan toplantıda Putin, sürekliliğin gerekliliğini vurgulayarak, "Amaç hiçbir boşluk kalmaması, çalışmaların ISS'nin kaynaklarının tükenmesine ayak uydurabilmesidir" dedi. Ayrıca, ilk bölümün 2027 yılına kadar başlatılması gerektiğini ilan ederek projenin zamanında yürütülmesi çağrısında bulundu.

Rus uzay endüstrisi, yolsuzluk skandalları ve diğer aksaklıkların yanı sıra uzun süredir devam eden finansman sorunlarıyla da karşı karşıya. Ağustos ayında Luna-25 modülü, iniş öncesi manevralar sırasında bir aksilik yaşadı ve Ay yüzeyine düştü. Bu olumsuzluğa rağmen Putin, uzay faaliyetlerinin karmaşıklığını kabul etti ve gelecekteki hataları önlemek için bu deneyimlerden ders alma kararlılığını dile getirdi.

Putin, sektördeki zorlukları ele almanın yanı sıra, sektörü denetleyenlere maaşları artırma, yabancı uzmanları çekme ve özel sektör katılımını artırma çağrısında bulundu. Bu çabalar, ülkenin uzay yeteneklerini güçlendirmeyi ve yeni yörünge uzay istasyonunun başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Başta ABD ile Rusya olmak üzere uluslararası işbirliğinin sembolü olan ISS, 1998'de faaliyete geçti ve ilk olarak 2024'te hizmet dışı bırakılması planlandı. Ancak NASA, artık 2030'a kadar çalışmaya devam edebileceğini tahmin ediyor. Yeni Rus yörüngesinin geliştirilmesiyle birlikte Rusya, uzay istasyonuyla birlikte uzay araştırmalarındaki varlığını sürdürmenin yanı sıra diğer ülkelerle ortaklıkları da geliştirmeyi amaçlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Rusya neden yeni bir uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor?

Rusya, yaşlanan Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) yeni bir yörünge uzay istasyonuyla değiştirmeyi planlıyor. Bu karar, Rusya'nın uzay araştırmalarındaki varlığını sürdürmesine, sektörde liderlik rolünü sürdürmesine ve bilimsel araştırmaların kesintisiz olmasını sağlamasına olanak tanıyor.

2. Yeni uzay istasyonunun ilk kısmı ne zaman fırlatılacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yörünge uzay istasyonunun ilk bölümünün fırlatılması hedefinin 2027 olduğunu belirtti.

3. Rus uzay endüstrisi hangi zorluklarla karşılaştı?

Rus uzay endüstrisi son yıllarda finansman sorunları, yolsuzluk skandalları ve aksiliklerle karşılaştı. Bu sorunlar, daha iyi finansman, daha iyi proje yönetimi ve gelişmiş uluslararası işbirliği dahil olmak üzere reformlara olan ihtiyacın altını çizdi.

4. Rusya'nın Luna-25 modülüne ne oldu?

İniş öncesi manevralar sırasında Luna-25 modülünün Ay yüzeyine düşmesi Rusya'yı utandırdı. Bu olumsuzluğa rağmen Rusya Devlet Başkanı Putin, hatalardan ders çıkarmanın ve bunları gelecekteki görevleri geliştirmek için kullanmanın önemini vurguladı.

5. Rusya uzay endüstrisindeki zorluklarla nasıl başa çıkmayı planlıyor?

Rusya, düşük maaşları ele alarak, yabancı uzmanları çekerek ve özel sektör katılımını artırarak uzay endüstrisindeki zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Bu eylemler Rusya'nın uzay yeteneklerinin büyümesini ve sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlıyor.