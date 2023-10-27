Rusya, Son Gerilemelere Rağmen Yeni Uzay İstasyonu Segmentini 2027 Yılına Kadar Başlatmayı Planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) yerini almak üzere geliştirilen Rusya'nın yeni uzay istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar yörüngeye fırlatılacağını doğruladı. Bu duyuru, Rus uzayının son zamanlarda karşılaştığı aksaklıklara rağmen geldi. endüstri.

Rusya daha önce ISS'den çekilme niyetini belirtmiş olsa da, odağını kendi yörünge uzay istasyonunu inşa etmeye kaydırdı. Putin, yeni uzay istasyonuna ilişkin çalışmaların ISS'nin kaynaklarının tükenmesine ayak uydurması gerektiğini belirterek, iki istasyon arasında kesintisiz geçişin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Ağustos ayında Rusya, iniş öncesi manevralar sırasında Luna-25 modülünün ay yüzeyine düşmesiyle büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Putin, bu kadar karmaşık bir çabada hataların kaçınılmaz olduğunu kabul etti ve gelecekteki aksiliklerden kaçınmak için bu deneyimden ders alma sözü verdi.

Putin, teknik zorlukların yanı sıra Rusya'nın uzay endüstrisindeki düşük maaşlarla ilgili sorunların da çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Yabancı uzmanların ilgisini çekme ve özel işletmelerin sektöre katılımını artırma yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

ABD ile Rusya arasındaki uluslararası işbirliğinin sembolü olan ISS'nin ilk etapta 2024 yılında hizmet dışı bırakılması planlanıyordu. Ancak NASA, 2030 yılına kadar faaliyetlerine devam edebileceğini tahmin ediyor. Rusya, yeni uzay istasyonunun ilk bölümünü 2027 yılına kadar fırlatmayı planlıyor. uzay araştırmalarında sağlam bir varlık sürdürme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Finansman sorunlarına, yolsuzluk skandallarına ve Rus uzay endüstrisinin karşılaştığı diğer aksaklıklara rağmen Putin'in duyurusu, Rusya'nın uzay araştırmalarında ön saflarda yer alma kararlılığının altını çiziyor. Yeni uzay istasyonu segmentinin başarılı bir şekilde fırlatılması ve işletilmesi, Rusya'nın iddialı uzay programı için önemli bir kilometre taşı olacak.

FAQ

Soru: Rusya neden ISS'nin yerine yeni bir uzay istasyonu inşa ediyor?

C: Rusya, ISS'den çekilme niyetini açıkladı ve kendi yörüngesel uzay istasyonunun geliştirilmesine öncelik verdi.

Soru: Rusya'nın yeni uzay istasyonunun ilk bölümü ne zaman yörüngeye fırlatılacak?

C: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni uzay istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar yörüngede olması gerektiğini belirtti.

Soru: Rus uzay endüstrisi ne gibi zorluklarla karşılaştı?

C: Rus uzay endüstrisi finansman sorunlarıyla, yolsuzluk skandallarıyla ve son zamanlarda Luna-25 modülünün ay yüzeyine çarpması gibi aksiliklerle karşı karşıya kaldı.

Soru: ISS ne kadar süre çalışmaya devam edecek?

C: ISS'nin başlangıçta 2024 yılında hizmet dışı bırakılması planlanmış olsa da NASA, 2030 yılına kadar faaliyetlerine devam edebileceğini tahmin ediyor.

kaynaklar:

- https://phys.org/news/2023-10-putin-segment-iss-orbit.html