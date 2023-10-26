Rusya Hedefini 2027 Yılına Kadar Yeni Bir Uzay İstasyonuna Dikti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlardaki aksaklıklara rağmen, 2027 yılına kadar yaşlanan Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) yerini alacak yeni bir uzay istasyonunun inşasına ilişkin planların ana hatlarını çizdi. Karar, Rusya'nın uzayda sürekli insan varlığını sürdürmeyi ve ISS'den yeni yörünge platformuna sorunsuz geçişi sağlamayı amaçladığı bir dönemde geldi.

Yeni bir Rus uzay istasyonunun kurulması, ülkenin uzay ajansı Roscosmos'un en büyük önceliği haline geldi. Putin, sorunsuz bir geçişin gerekliliğine vurgu yaparak, "amacımız boşluk kalmaması, çalışmaların ISS'nin kaynaklarının tükenmesine ayak uydurması" dedi.

Finansman sorunları, yolsuzluk skandalları ve diğer aksaklıklar son yıllarda Rus uzay endüstrisini rahatsız ederken, Putin geleceğe dair iyimserliğini koruyor. Luna-25 modülünün on yıllardır ilk görevi sırasında ay yüzeyine düştüğünü kabul etti ve bunu "olumsuz bir deneyim" olarak nitelendirdi ancak bundan ders alacağına söz verdi.

Devam eden zorlukların üstesinden gelmek için Putin, yetkilileri uzay endüstrisindeki düşük maaşlar sorununu çözmeye ve yabancı uzmanları uzmanlıklarıyla katkıda bulunmaya teşvik etmeye çağırdı. Ayrıca yenilikçiliği teşvik etmek ve uzay araştırmalarını ilerletmek için özel işletmelerin katılımının artmasını teşvik etti.

1988 yılında ABD ve Rusya arasındaki işbirliğiyle kurulan ISS'nin 2024 yılında hizmet dışı bırakılması planlanmıştı. Ancak NASA, istasyonun 2030 yılına kadar çalışmaya devam edebileceğine inanıyor. yeni istasyona sorunsuz geçiş.

SSS:

Soru: Rusya neden ISS'nin yerini almayı planlıyor?

C: Rusya, uzayda sürekli insan varlığını sürdürmek ve kesintisiz bir geçiş sağlamak için ISS'nin yerini almayı planlıyor.

Soru: Yeni Rus uzay istasyonu ne zaman yörüngeye girecek?

C: Başkan Putin'e göre yeni uzay istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar yörüngede olması bekleniyor.

Soru: Rus uzay endüstrisi ne gibi zorluklarla karşılaştı?

C: Rus uzay endüstrisi finansman sorunlarıyla, yolsuzluk skandallarıyla ve Luna-25 modülünün çökmesi gibi son zamanlardaki aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Soru: ISS ne kadar süre çalışmaya devam edecek?

C: Başlangıçta 2024'te hizmet dışı bırakılması planlanmış olsa da NASA, ISS'nin 2030'a kadar çalışmaya devam edebileceğini tahmin ediyor.