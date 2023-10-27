Putin, 2027'ye Kadar Yeni Rus Yörünge İstasyonu Planlarını Açıkladı

Başkan Vladimir Putin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni yörünge istasyonunun ilk bölümünü 2027 yılına kadar fırlatmaya hazırlandığını açıkladı. Moskova'nın, Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) sonra uzay araştırmalarındaki doğal ilerleme olarak değerlendirdiği yeni istasyon, ileri düzeydeki bilimsel gelişmeleri birleştirmeyi amaçlıyor. ve gelecekteki hedeflere ulaşmak için teknolojik gelişmeler. Ağustos ayında Rusya'nın 47 yıl aradan sonra ilk kez Ay'a atılım yapmasıyla yaşanan gerilemeye rağmen Putin, Ay programına olan bağlılığını teyit etti ve insanlı uzay uçuşunun gelişimine ayak uydurmanın önemini vurguladı.

Putin, Rusya'nın ISS'ye katılımını geçici bir önlem olarak 2028'e kadar uzatırken, yaşlanan ISS'nin eninde sonunda kaynaklarını tüketeceğini kabul etti. ISS artık geçerli olmadığında yalnızca yeni bir segmentin değil, tüm istasyonun çalışır durumda olmasının gerekliliğini vurguladı. Putin, yeni istasyonun geliştirilmesinde hızlı ilerleme kaydedilmemesi durumunda uzay araştırmalarında geride kalmanın Rus programına zarar verebileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov, Putin'in kararını destekleyerek Rusya'nın insanlı uzay uçuşundaki yeteneklerini sürdürmenin önemini vurguladı. Borisov, Rus istasyonu hazır olmadan ISS'nin sona ermesinden kaynaklanan potansiyel yetenek boşluklarını önlemek için 2024 yılına kadar Rus yörünge istasyonunda büyük ölçekli çalışmalara başlamanın aciliyetinin altını çizdi.

Luna-25 gemisinin ağustos ayında yaşadığı son başarısızlığa değinen Putin, ay programının devam edeceğine ve hatalardan ders alacağına dair güvence vererek şunları söyledi: "Hatalar hatadır. Bu hepimiz için utanç verici. Bu uzay keşfi ve herkes bunu anlıyor. Bu gelecekte kullanabileceğimiz bir deneyimdir.” Borisov, bir sonraki aya fırlatmanın başlangıçta planlanan 2026'den 2027'ya ertelenmesi olasılığını önerdi.

Rusya'nın uzay araştırmalarına olan yenilenen bağlılığıyla, Rus uzay misyonlarının geleceği, gezegenimizin ötesinde bilimsel bilgi arayışında çığır açan başarılar ve gelişmeler vaat ediyor.

FAQ

Rusya'nın yeni yörünge istasyonunun ilk bölümü ne zaman faaliyete geçecek?

Başkan Putin, yeni Rus yörünge istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın yeni bir yörünge istasyonu kurma kararının ardındaki sebepler neler?

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) kaynaklarının azalmasıyla birlikte insanlı uzay uçuşu yeteneklerinin devamını sağlamayı hedefliyor. Yeni bir istasyonun inşası, Rusya'nın uzay araştırmalarında ön sıralarda yer almasını sağlayacak.

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra ilk kez Ay'a çıkışına ne oldu?

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra ilk kez Ay'a atlayışı olan Luna-25 gemisi, ağustos ayında ayın güney kutbuna zorunlu inişle sonuçlanan teknik aksilikler yaşadı. Bu aksamaya rağmen Putin, ay programına devam etme ve kazanılan deneyimi gelecekteki görevler için kullanma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Rusya'nın ay programının zaman çizelgesi nedir?

Putin, bir sonraki aya fırlatmanın daha önce planlanan 2026 tarihinden bir yıl önce, yani 2027'ya ertelenmesi olasılığını önerdi. Bu ayarlama, ay programındaki ilerlemeyi hızlandırmayı amaçlıyor.