Başkan Putin, Rusya'nın Yeni Yörünge İstasyonunun Hedefini 2027'ye Kadar Belirledi

Başkan Vladimir Putin Perşembe günü, Rusya'nın yeni yörünge istasyonunun ilk bölümünü 2027 yılına kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediğini açıkladı. Yaşlanan Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) doğal halefi olarak görülen bu iddialı proje, Rusya'nın uzay araştırmalarını ilerletme konusundaki kararlılığını vurguluyor. Ağustos ayındaki başarısız ay misyonu da dahil olmak üzere aksiliklerle karşı karşıya kalan Putin, Rusya'nın ay programına devam edeceğini vurguladı.

Rusya'nın ISS'ye katılımını 2028'e kadar uzatma kararı Putin tarafından geçici olarak görülüyor ve onun yerine kapsamlı bir alternatif geliştirme konusundaki kararlılığının sinyalini veriyor. Putin, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kaynakları tükenirken, sadece bir bölümünün değil, istasyonun tamamının hizmete girmesine ihtiyacımız var" dedi. Yeni Rus yörünge istasyonunun geliştirilmesi, Rusya'nın insanlı uzay uçuşunda geride kalmasını önlemek için hayati önem taşıyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Yuri Borisov da Putin'in tutumunu destekleyerek, Rusya'nın insanlı uzay görevlerindeki yeteneklerini korumanın önemini vurguladı. Borisov, 2024 yılına kadar Rus yörünge istasyonunda geniş çaplı çalışmalara başlanmazsa, Rusya'nın ISS'nin yakında sona ermesi nedeniyle kapasitesini kaybedebileceğini vurguladı.

Ağustos ayında Luna-25 gemisinin ayın güney kutbuna düşmesine neden olan teknik aksaklıklara rağmen Putin, ay programının devam edeceğini açıkladı. Yapılan hataları kabul eden Putin, bu tür aksiliklerden elde edilen değerli deneyimlerin gelecekteki çabalara ışık tutacağını vurguladı. Hatta Borisov, bir sonraki aya fırlatmanın 2026'ya ertelenmesi olasılığının bile ipucunu verdi.

Rusya'nın yeni bir yörünge istasyonuna yönelik iddialı planları, uzay araştırmalarında ön saflarda kalma kararlılığını gösteriyor. Rusya, bilim ve teknolojideki en son gelişmelerden yararlanarak, yalnızca mevcut görevleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip değil, aynı zamanda gelecekteki zorlukların üstesinden gelebilecek yetkinliğe sahip bir istasyon yaratmayı hedefliyor.

FAQ

Rusya'nın yeni yörünge istasyonu nedir?

Rusya'nın yeni yörünge istasyonu, yaşlanan Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) yerini almayı ve uzay araştırmalarını ilerletmeyi amaçlayan bir projedir.

Yeni yörünge istasyonunun ilk bölümü ne zaman faaliyete geçecek?

Başkan Putin, yeni yörünge istasyonunun ilk bölümünün 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi için bir hedef belirledi.

Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) ne olacak?

Rusya, ISS'ye katılımını 2028'e kadar uzattı ancak kaynaklar tükendiği için bu geçici bir önlem olarak değerlendiriliyor. Yeni yörünge istasyonu sonuçta ISS'nin yerini alacak.

Rusya ay programına devam edecek mi?

Son ay misyonunun başarısız olmasına rağmen Başkan Putin, Rusya'nın ay programına devam edeceğini doğruladı ve hataların uzay araştırmalarında öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yeni yörünge istasyonunun geliştirilmesi Rusya için neden hayati önem taşıyor?

Yeni yörünge istasyonunun geliştirilmesi, Rusya'nın insanlı uzay uçuşlarındaki yeteneklerini koruması ve uzay araştırmaları alanında geri kalmaması açısından büyük önem taşıyor.