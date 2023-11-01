Chicxulub Etkinliği: Tozun Dinozorlar Üzerindeki Etkisini Ortaya Çıkarmak

66 milyon yıl önce Meksika kıyılarına çarpan Chicxulub asteroitinin neden olduğu dinozorların neslinin tükenmesi, bilim adamlarını uzun süredir şaşırtıyordu. Bununla birlikte, Nature Geoscience'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, bu güçlü canlıların neden bu yıkıcı olayın ardından zamansız bir şekilde yok olduklarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Önceki araştırmalar, Dünya'daki yaşam için yaşanmaz bir ortam yaratan atmosferdeki yüksek kükürt konsantrasyonlarının rolüne odaklanmıştı. Gezegenimize çarpan en büyük astronomik cisim olan Chicxulub asteroidi, Meksika Körfezi'nde 112 mil genişliğinde devasa bir çarpma krateri bıraktı. Bu çarpışma atmosfere muazzam miktarda (30 ila 500 gigaton arasında) kükürt saldı. Kükürt diğer gazlarla birleşerek sülfat aerosolleri oluşturdu, bu da güneş ışığını engelleyen kalın bir gaz örtüsüne neden oldu ve küresel sıcaklıkların 3.6 ila 14.4 Fahrenheit arasında değişmesine neden oldu.

Sıcaklık düşüşü dinozorlar gibi soğukkanlı sürüngenler için ölümcül olsa da, Nature Geoscience çalışması onların yok olmasının arkasında alternatif bir mekanizma öneriyor. Belçikalı araştırma ekibi, çarpma bölgesindeki toz haline getirilmiş kayadan üretilen ince toz parçacıklarının çok önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Bu toz atmosferin yükseklerine fırlatılarak Dünya yüzeyinde yaklaşık iki yıl süren uzun süreli bir karanlığa neden olmuş olabilir.

Güneş ışığının yokluğu, bitkilerin hayatta kalması için kritik bir süreç olan fotosentezi durdurdu ve tüm bitki yaşamının acil bir şekilde tehdit edilmesiyle sonuçlandı. Sürdürülebilir bir besin kaynağı olmadığında, bitki yiyen hayvanlar ve yırtıcıları büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Fotosentezin durmasıyla tetiklenen besin ağının çöküşü, sonuçta dinozorların ve diğer sayısız türün yok olmasına yol açtı.

SSS

Dinozorların neslinin tükenmesine ne sebep oldu?

Dinozorların neslinin tükenmesi öncelikle Meksika kıyılarına düşen Chicxulub asteroitinden kaynaklandı; bu, yüksek kükürt konsantrasyonları ve atmosferdeki tozun varlığı gibi faktörlerin bir kombinasyonuyla sonuçlandı.

Asteroit çarpması dinozorların yok olmasına nasıl yol açtı?

Chicxulub asteroitinin çarpması, artan kükürt konsantrasyonları ve atmosferdeki ince toz varlığı nedeniyle önemli küresel soğumaya neden oldu. Sonuçta ortaya çıkan sıcaklık düşüşü, uzun süreli karanlıkla birleşerek fotosentezi durdurdu, besin ağının çökmesine ve dinozorların yok olmasına yol açtı.

Yok oluşta fotosentezin rolü neydi?

Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını, suyu ve karbondioksiti enerjiye dönüştürdüğü, bitki yaşamını sürdürdüğü ve oksijeni serbest bıraktığı süreçtir. Asteroit çarpması nedeniyle fotosentezin durması, bitkilerin hayatta kalamamasına neden oldu; bu durum, bitki yiyen hayvanların ve ardından onlara güvenen et yiyen yırtıcı hayvanların yok olmasına yol açtı.

Kaynak: BBC