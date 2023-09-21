Kanser Tedavisinde, Bilgisayarda ve Daha Fazlasında Devrim Yaratan Minik Mıknatıslar

İnsan saçından 1,000 kat daha ince olan nano mıknatıslar, kanser tedavisi, bilgisayar kullanımı ve hatta kendi kendini onaran boyalar gibi çeşitli alanlarda önemli ilerlemeler kaydediyor. Newcastle Üniversitesi'nden teorik fizikçi Dr. Karen Livesey, bu çığır açan nano boyutlu mıknatısların tasarımında ön sıralarda yer alıyor. Araştırmaları ve uzmanlığı onu Avustralya Fizik Enstitüsü'nün Fizikte Kadınlar Ders Turu 2023'e katılmaya yönlendirdi; burada bilgisini paylaşmayı ve STEM konusunda gelecek nesillere ilham vermeyi amaçlıyor.

Sağlık hizmetlerindeki uygulamalarla nano mıknatıslar, ameliyat edilemeyen tümörlerin tedavisinde ve sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde umut vaat ediyor. Vücuttaki belirli bölgeleri hedefleme ve hedefe yönelik tedaviler sunma yetenekleri, kanser tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Tıp uzmanları, bu küçük mıknatısların gücünden yararlanarak daha önce imkansız olduğu düşünülen etkili tedaviler sağlayabilirler.

Teknolojik açıdan bakıldığında nano mıknatıslar bilgisayarların enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir çözüm sunuyor. Bu mıknatısların benzersiz özelliklerinden yararlanılarak bilgi işlem cihazları daha verimli çalışabilir ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilir. Ek olarak, alanda devam eden araştırmalar, çeşitli endüstrilerde önemli etkileri olabilecek kendi kendini onaran boyaların gelişimini araştırıyor.

Dr. Livesey'in fizik yolculuğu başlı başına ilham vericidir. Ailesinde liseyi bitiren ilk kişi olarak fizik tutkusunu Batı Avustralya Üniversitesi'nde sürdürdü ve 2010 yılında doktorasını tamamladı. Colorado Springs'teki Colorado Üniversitesi'ndeki görev süresi boyunca bu alana önemli katkılarda bulundu. sonunda Newcastle, New South Wales'e taşınmadan önce.

Başarılarından dolayı Dr. Livesey, Avustralya Fizik Enstitüsü tarafından 2023 Kadın Fizik Öğretmeni seçildi. Aynı zamanda cinsiyet stereotiplerine meydan okumayı ve bilim camiasındaki çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlayan bir girişim olan 2023-24 için STEM'in Süper Yıldızı olma ayrıcalığına da sahip.

Fizikte Kadınlar Ders Turu 2023'ün bir parçası olarak Dr. Livesey, 22 Eylül Cuma günü Tazmanya Üniversitesi'nde nano parçacıklar hakkında halka açık ücretsiz bir konuşma yapacak. Hem fiziksel olarak hem de Zoom aracılığıyla herkesin katılabileceği etkinlik, her yaştan birey için aydınlatıcı bir deneyim olacağa benziyor.

Dr. Livesey, nano mıknatıslarla mümkün olanın sınırlarını zorlayarak tıpta, teknolojide ve ötesinde çığır açan ilerlemelerin yolunu açıyor.

kaynaklar:

– Avustralya Fizik Enstitüsü – Medya Bülteni, 21 Eylül 2023