Psyche Misyonu: Metal Açısından Zengin Bir Asteroidi Keşfetmek

5 Ekim 2023'te fırlatılması planlanan Psyche misyonu, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yüzen asteroit Psyche'yi keşfetmeyi amaçlıyor. Bilim adamlarının ilgisini çeken asteroit, bazıları bunun, başarısız bir gezegenin demir açısından zengin çekirdeğinin kalıntıları olabileceğine ve potansiyel olarak 10,000 katrilyon dolar değerinde olabileceğine inanıyor. Ancak Psyche'nin aslında katı metal bir asteroitten ziyade bir "moloz yığını" olabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Arizona Eyalet Üniversitesi liderliğindeki görev, üç yıl boyunca Psyche'nin yörüngesine bir uzay aracı gönderecek. Bu süre zarfında bilim insanları asteroitin kökenleri ve topografyası hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarmayı umuyor. Ayrıca, Dünya gibi karasal gezegenlerin iç bileşimlerine ışık tutabilecek yüzeyinin yaşını da belirlemeyi amaçlıyorlar.

Uzay nesnelerinin değerini tahmin etmek zor olsa da Psyche'deki potansiyel metal kaynaklarına astronomik miktarlarda değer verilmiştir. Ancak NASA, görevin asteroit madenciliği yapmak değil, asteroitler ve karasal gezegenlerin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için onu incelemek olduğunu açıklıyor.

Adını Yunan ruh tanrıçasından alan Psyche, yaklaşık 140 mil çapındadır ve yaklaşık 64,000 mil karelik bir yüzey alanına sahiptir. Mevcut yoğunluk tahminleri, asteroitin hacimce %30 ila 60 oranında metalden oluştuğunu gösteriyor; bu da, geçmişteki bir çarpışma nedeniyle bileşiminin demir çekirdek ve kayalık manto şeklinde olası bir şekilde ayrıldığını gösteriyor.

Uzay aracı Psyche'yi araştırmak için üç temel enstrüman taşıyacak: multispektral bir görüntüleyici, bir gama ışını ve nötron spektrometresi ve bir manyetometre. Bu cihazlar sırasıyla görüntü yakalayacak, element bileşimini ölçecek ve kalan manyetik alanı kontrol edecek.

Buna ek olarak Psyche uzay aracı, asteroitin yerçekimini ve yapısını haritalamak için bir X-bant radyo telekomünikasyon sistemi kullanacak. Görev, Psyche çevresindeki yörüngeye girmeden önce yerçekimi desteği için Mayıs 2026'da Mars'ın yanından geçmeyi içeriyor.

Sonuç olarak, Psyche misyonu asteroitleri ve karasal gezegenlerin oluşumunu anlamamızda önemli bir adımı temsil ediyor. Bilim insanları, metal açısından zengin asteroit üzerinde çalışarak, güneş sistemimizdeki gök cisimlerinin bileşimi ve geçmişi hakkında değerli bilgiler elde etmeyi umuyorlar.

kaynaklar:

-NASA

- Arizona Devlet Üniversitesi