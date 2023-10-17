Yeni Çalışma, Yıldız Oluşumunda Flamalar ve Filamentlerin Rolünü Ortaya Çıkarıyor

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'ndeki bilim adamlarının yakın zamanda yürüttüğü bir araştırma, yıldız oluşumu sürecinde şeritlerin ve filamentlerin rolüne ışık tutuyor. Daha önce yıldızların yalnızca moleküler bulutların içinde oluştuğuna inanılıyordu. Ancak bu çalışma, moleküler bulutun iç kısmından uzanan şerit ve filamentlerin, büyüyen önyıldızları beslemek için taze gaz sağlamada da önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Yıldız doğumunun standart süreci, malzemenin tercihen tek bir alanda birikmeye başladığı yoğun moleküler bulutlarla başlar. Bulut, kendi yerçekimi nedeniyle büzüştükçe, sıcaklıklar ve basınçlar bir ön yıldızın oluşmasına yetecek kadar yüksek olana kadar daha fazla malzeme çeker. Sonunda nükleer füzyon başlar ve bir yıldız doğar. Tüm bu süreç milyonlarca yıl sürüyor ve manyetik alanlar gibi çeşitli faktörleri içeriyor.

Çalışma, Barnard 5 bölgesindeki bir yıldıza odaklandı ve filamentleri ve şeritleri incelemek için teleskoplar ve Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) kullanıldı. Ekip, bu yapıların, daha büyük nebuladan, gelişmekte olan yıldızı çevreleyen protostellar diske taze gaz sağlayan kanallar olduğunu keşfetti. Bulgular, yıldız oluşum sürecinin çok yönlü olduğunu, flamaların genç yıldız nesnelerini ana buluta bağlamada çok önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Ek olarak, çalışma gezegen oluşumuna ilişkin çıkarımları vurgulamaktadır. Gezegenler, ön yıldız diskindeki malzemeden oluşur ve gelen gazın kimyasal bileşiminden etkilenecektir. Şeritler ve filamentler, yıldız doğum kreşindeki sıcaklık ve basınçlardan etkilenmeyen saf malzemeyi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Barnard 5 gibi bölgelerdeki yeni doğan gezegenlerin bileşimleri, gelen malzemelerin kimyasal parmak izlerini taşıyacak.

Bu araştırma, yıldız oluşumunun karmaşıklığı hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve süreçteki çeşitli ölçeklerin birbirine bağlılığını vurguluyor. Yıldız oluşumu ve gezegen oluşumunda şeritlerin ve iplikçiklerin rolünü anlamak, evrenimizin gizemlerini çözmek için çok önemlidir.

Kaynak: Max Planck Dünya Dışı Fizik ve Astronomi ve Astrofizik Dergisi