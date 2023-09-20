Araştırma, İlk İnsanların 476,000 Yıl Önce Ahşaptan Yapılar İnşa Ettiğini Ortaya Çıkardı

Liverpool Üniversitesi ve Aberystwyth Üniversitesi'nden arkeologlar, insanların önceden inanıldığından çok daha önce ahşaptan yapılar inşa ettiğini gösteren kanıtlar keşfettiler. Araştırmacılar, Zambiya'nın Kalambo Şelalesi'ndeki bir alanda, en az 476,000 yaşında olduğu tahmin edilen ve homo sapiens'in evriminden öncesine ait olan iyi korunmuş ahşapları ortaya çıkardılar.

Bu bulgu önemlidir çünkü insanların kasıtlı olarak kütükleri birbirine uyacak şekilde işlediğine dair en eski kanıtı sağlar. Tahta üzerindeki taş alet kesikleri, ilk insanların potansiyel olarak bir platformun veya bir konutun bir parçasının temeli olarak iki büyük kütüğü şekillendirip birleştirdiğini gösteriyor. Bu, Taş Devri insanlarının yalnızca göçebe olduğu yönündeki önceki görüşe meydan okuyor.

Aberystwyth Üniversitesi'ndeki uzmanlar, lüminesans tarihleme tekniklerini kullanarak, çevredeki kumdaki minerallerin en son ne zaman güneş ışığına maruz kaldığını inceleyerek buluntuların yaşını belirledi. Bu, araştırmacıların insanın evrimi ve Taş Devri sırasında teknolojinin nasıl geliştiğine dair daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlıyor.

Araştırmacılar, Birleşik Krallık Sanat ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen, Taş Devri'nde insan teknolojisinin gelişimini araştıran Deep Roots Of Humanity projesinde yer alıyor. Proje, Zambiya Ulusal Mirası Koruma Komisyonu, Livingstone Müzesi, Moto Moto Müzesi ve Lusaka Ulusal Müzesi ile işbirliği yaptı.

Liverpool Üniversitesi'nden Profesör Larry Barham, bu keşfin erken atalarımız hakkındaki önceki varsayımlara meydan okuduğunu belirtti. “Günlük işlerini yapmak için nehir kenarında oturulacak bir platform yaparak da olsa, hayatı kolaylaştırmak için çevrelerini dönüştürdüler. Bu insanlar düşündüğümüzden daha çok bize benziyordu.”

Zambiya için olağanüstü bir alan ve önemli bir miras varlığı olan Kalambo Şelaleleri'ndeki kazıların, proje çalışmalarına devam ederken daha fazla heyecan verici keşiflere yol açması bekleniyor.