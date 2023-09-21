Güney Afrika Miras Kurumu Tartışmalı Uzay Uçuşu İznini Savundu

Güney Afrika Miras Kaynakları Ajansı (SAHRA), bilim adamlarının dile getirdiği endişeleri kabul ederken, Güney Afrika hominin fosillerinin tartışmalı bir uzay uçuşunda kullanılmasına izin verme kararını savundu. İzin, paleoantropolog Lee Berger'in bir Homo naledi başparmak kemiğini ve bir Australopithecus sediba köprücük kemiğini tanıtım amaçlı bir uzay uçuşu için geçici olarak ihraç etmesine olanak tanıdı. SAHRA, iznin mirasın tanıtılması ve bilinçlendirme kampanyası kapsamında verildiğini belirtti ancak fosil hominin materyalinin kullanımını içeren gelecekteki uygulamaların daha fazla incelemeye tabi tutulacağını kaydetti.

Uzay uçuşunu etik dışı ve gereksiz bulan dünya çapındaki bilim insanları tarafından eleştirildi. Fosillerin, Afrika'da insanın kökeni araştırmalarını destekleyen milyarder Tim Nash'in huzurunda Virgin Galactic uzay aracıyla alt yörüngeye fırlatılmasıyla ilgiliydi. Uçuş aynı zamanda Afrika kaynaklarının yerel topluluğa çok az fayda sağlayarak veya hiç fayda sağlamadan sömürüldüğüne dair endişelerle birlikte yeni-sömürgeci bilimsel uygulamalara ilişkin iddiaları da ateşledi.

SAHRA bu iddiaları, ajansın Güney Afrika mirasını yönetme yetkisini baltaladığını belirterek reddetti. Ancak kurum, hominin kalıntılarıyla ilgili zorlukların insan kalıntılarıyla aynı saygı ve haysiyetle olduğunu kabul etti. Hominin fosillerinin insan kalıntıları olarak yeniden sınıflandırılması, Güney Afrika'daki paleoantropolojik araştırmalar için, araştırma için 60 günlük halkın katılımı sürecinin dayatılması ve belirlenen alanlarda yeniden gömülme gerekliliği de dahil olmak üzere önemli sonuçlar doğuracaktır.

SAHRA, izni verme kararının arkasında duruyor ancak fosil hominin materyalini içeren gelecekteki başvurularda daha fazla inceleme yapılması gerektiğinin farkında. Bu gelişmeler, önemli bilimsel eserlerin kullanımı ve korunması konusunda devam eden tartışmaların altını çizerken aynı zamanda paleoantropoloji alanında etik uygulamaların önemini de vurgulamaktadır.

Tanımlar:

– Homo naledi: 2013 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarındaki Yükselen Yıldız Mağarası sisteminde keşfedilen soyu tükenmiş bir hominin türü.

- Australopithecus sediba: 2008 yılında Güney Afrika'nın İnsanlığın Beşiği'nde bulunan soyu tükenmiş bir hominin türü.

kaynaklar:

– Kaynak makale, Güney Afrika Miras Kaynakları Ajansı'ndan (SAHRA) alınan bilgilere ve bilim camiasının izin kararına verdiği yanıta dayanmaktadır. Hiçbir URL sağlanmadı.