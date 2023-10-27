NASA ve Boeing, Starliner'ın Uluslararası Uzay İstasyonuna Yapılacak İlk Mürettebatlı Görevine Hazırlanıyor

NASA ve Boeing, Boeing Starliner uzay aracının astronotlarla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak ilk uçuşuna ilişkin doğrulama ve onaylama faaliyetlerinin son aşamaları üzerinde titizlikle çalışıyor. Başlangıçtaki hedef, uzay aracının Mart ayında uçuşa hazır hale getirilmesi olmasına rağmen, fırlatma manifestosu değerlendirmesi, ilkbaharda yapılacak mürettebat rotasyonlarına ve kargo ikmal görevlerine daha iyi uyum sağlamak için fırlatmanın Nisan ayında planlanması kararına yol açtı.

Yaklaşan NASA'nın Boeing Starliner Mürettebat Uçuş Testi (CFT), astronotların yörünge laboratuvarına gidiş-dönüş taşınması için özel olarak tasarlanan uzay aracının ilk mürettebatlı görevini işaret edecek. Yetenekli astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, uzay aracı NASA'nın sıkı güvenlik gereksinimlerini başarıyla karşıladıktan sonra bu tarihi göreve çıkmaya hazırlanıyor.

Boeing, Starliner'ı CFT'ye hazırlama konusunda önemli ilerleme kaydediyor. Mürettebat bölmesinin üst kubbesindeki bandın çıkarılması zaten tamamlandı ve uzay aracının alt kubbesindeki bandın çıkarılması veya onarılması için çalışmalar sürüyor. Bu donanım iyileştirme faaliyetlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması ve ardından kalan bantların kabul edilebilir düzeyde bir risk oluşturduğundan emin olmak için son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Mevcut hedef fırlatma tarihine ulaşmak için, bu yılın sonuna kadar CFT uzay aracına bir dizi paraşüt teslim edilecek ve kurulacak. Starliner'ın güncellenmiş paraşütü ve ana paraşütleri için, sistem güvenliğini artıracak tasarım iyileştirmelerini içeren ek bir düşme testi gerçekleştirilecek. Düşme testinin 2024'ün başlarında yapılması planlanıyor.

Boeing ve NASA ayrıca, bu yılın başlarında radyatör baypas valfi sorunundan öğrenilen derslere dayanarak uzun vadeli işlevselliği geliştirmek için aktif termal kontrol sistemi valflerinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Gerekli donanım değişiklikleri yapılmış olup, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için ileri çalışmalar yapılmaktadır.

Uçuş testi için gereken sertifikasyon ürünlerinde ilerleme kaydediliyor ve yaklaşık %98'i tamamlandı. NASA ve Boeing, CFT için kalan sertifikasyon ürünlerini gelecek yılın başında kapatmayı planlıyor. Ayrıca, uzay aracının manuel mürettebat kontrolü ve iptal sistemi analizi gerekliliklerinin karşılanması konusunda da önemli ilerlemeler kaydedildi.

Starliner'ın CFT'ye yönelik uçuş yazılımının en son sürümü, yeterlilik testini başarıyla tamamladı ve şu anda standart donanım ve yazılım entegrasyon testlerinden geçiyor. Aynı zamanda, uzay aracının mürettebatı ve servis modülleri entegre halde kalarak standart ön kontrol işlemlerinin devamını bekliyor.

Starliner uzay aracını taşıyacak United Launch Alliance Atlas V roketi Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonuna ulaştı. Roket ile uzay aracı arasındaki entegrasyon süreci de zamanı gelince gerçekleşecek.

CFT misyonunun bir parçası olacak NASA astronotları, ISS'ye yapacakları yaklaşık sekiz günlük görev için aktif olarak eğitim alıyor. Bu kapsamlı eğitim, uçuşun tüm aşamalarındaki simülasyonları içerir ve operasyonlar ve görev destek ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışır.

Starliner, CFT'den önce, 2 Mayıs 21'de uzay istasyonuna yanaştığı Orbital Flight Test-2022 dahil olmak üzere iki insansız uçuş testini başarıyla tamamladı ve ardından New Mexico'daki White Sands Füze Menziline güvenli bir şekilde indi.

Görevin ilerleyişiyle ilgili en son güncellemeler için NASA'nın ticari mürettebat blogunu veya CFT görev blogunu takip edebilirsiniz. NASA'nın Ticari Mürettebat Programına ilişkin ek ayrıntılara ticari mürettebat blogunda, Twitter'da @commercial_crew'da ve ticari mürettebatın Facebook sayfasında da ulaşılabilir.

FAQ

1. Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı görevi ne zaman gerçekleşecek?

Boeing Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı görevinin, doğrulama ve doğrulama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayında yapılması planlanıyor.

2. İlk mürettebatlı görevdeki astronotlar kimler olacak?

Astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, Starliner uzay aracının ilk görevinde mürettebatın bir parçası olacak.

3. Starliner uzay aracının paraşütlerinde ne gibi iyileştirmeler yapılıyor?

Sistemin güvenlik faktörünü artırmak için Starliner uzay aracının paraşütleri güçlendiriliyor.

4. Isı kontrol sistemi vanalarında ne gibi değişiklikler yapılıyor?

Boeing ve NASA, önceki sayıdan alınan derslere dayanarak uzun vadeli işlevselliği geliştirmek için termal kontrol sistemi valflerinde değişiklikler yapmayı planlıyor.

5. Astronotlar göreve nasıl hazırlanıyor?

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonundaki görevlerine hazırlanmak için simülasyonlar da dahil olmak üzere kapsamlı bir eğitimden geçiyor.