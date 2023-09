Üst Atmosferdeki Nadir Sıcak Plazma Akışlarının Araştırılması

By

Dünya'nın kutuplarına yakın yerlerde, güneş rüzgarı ile gezegenin manyetosferi arasındaki etkileşimin neden olduğu üst atmosferde renkli ışık gösterileri sergileyen auroralar yaygın olarak görülen bir manzaradır. Ancak ekvatorun yakınında farklı bir atmosferik olay meydana gelebilir: subauroral iyon sürüklenmeleri (SAID).

SAID olayları, iyonosfer boyunca sıcak plazmanın batıya doğru hızlı akışını içerir. Bu olaylar, sabit gün ışığı kırmızısı (SAR) yayları ve güçlü termal emisyon hızı artışı (STEVE) gibi gökyüzündeki görünür yapılarla ilişkilendirilmiştir. Tipik olarak, SAID olayları akşam karanlığı ile gece yarısı arasında meydana gelir, ancak gece yarısından sonra tespit edilen SAID akışlarının örnekleri de olmuştur.

Jeofizik Araştırma Dergisi: Uzay Fiziği dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada araştırmacılar, 15 yılında Güney Amerika yakınlarında tespit edilen gece yarısından sonra 2013 SAID olayına odaklandılar. Uydu programları ve auroral aktivite ölçümleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz ederek, SAID olaylarının özelliklerini ve özelliklerini araştırdılar. Bu nadir olayların oluşumu.

Araştırmacılar, gece yarısı sonrası SAID olaylarının, gece yarısı olaylarına benzer şekilde, iyonosferik koşullar ile jeomanyetik dinamikler arasındaki karmaşık etkileşimin bir sonucu olduğunu buldu. Etkileşim, lokalize ısı kaynağı görevi gören elektrik alanlarının oluşumunu ve dalga-parçacık etkileşimlerini içerir.

Bu bulgular, üst atmosfer plazma dinamiklerinin ve bunların uydu izleme ve diğer kritik uygulamalar için radar sinyallerini bozma potansiyellerinin anlaşılmasını geliştirmektedir. Bu alanda yapılacak daha fazla araştırma, SAID olaylarının ve bunlarla ilişkili olayların Dünya atmosferini nasıl etkileyebileceğine dair değerli bilgiler sağlayabilir.

Kaynak: Ildiko Horvath ve diğerleri, 1 Yılında Gece Yarısından Sonra (4-2013) Manyetik Yerel Zaman Sektöründe Geliştirilen Güneşe Yönelik Batıya Doğru Auroral İyon Sürüklenmeleri (SAID), Jeofizik Araştırma Dergisi: Uzay Fiziği (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677