Tarih Öncesi Balıklar Kafatasının Evrimi Hakkında Bilgi Sağlıyor

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, 455 milyon yıllık balık fosili Eriptychius americanus'un omurgalı kafataslarının evrimi hakkında önemli bilgiler sağladığını ortaya çıkardı. Birmingham Üniversitesi, Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi ve Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, balığın kafatasının ayrıntılı bir 3 boyutlu temsilini yeniden oluşturmak için bilgisayarlı tomografiyi kullandı. 1940'larda toplanan ve Field Doğa Tarihi Müzesi'nde saklanan bu örnek üzerinde ilk kez bu kadar kapsamlı bir yeniden yapılanma yapılıyor.

Çalışma, Eriptychius'un daha önce görülen hiçbir omurgalıya benzemeyen benzersiz bir kafatası yapısına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu balık, beyni saran sağlam bir kemik veya kıkırdak yapısına sahip olmak yerine, beynini koruyan ayrılmış, bağımsız kıkırdaklara sahipti. Bu keşif, beyni başın diğer kısımlarından ayıran yapıların evriminin Eriptychius'tan kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Ivan Sansom, bu bulguların önemini şöyle açıkladı: "Bunlar, ilkel omurgalıların beyinlerini nasıl koruduğuna dair erken evrim tarihini ortaya çıkarabilecek son derece heyecan verici sonuçlar." Ayrıca müze koleksiyonlarını incelemenin ve antik organizmalar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmak için yeni teknikler uygulamanın önemini vurguladı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Richard Dearden, modern görüntüleme tekniklerinin araştırmacıların balığın kafasının eşsiz korumasını keşfetmesine nasıl olanak tanıdığını ve kafatası evrimi anlayışımızdaki büyük bir boşluğu doldurduğunu vurguladı. Bu bilginin, insanlar da dahil olmak üzere tüm omurgalılarda kafatasının evrimini anlama konusunda çıkarımları vardır.

Bu çalışma, fosilleri analiz etmek ve nesli tükenen türler hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için ileri görüntüleme tekniklerini kullanmanın değerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda müze koleksiyonlarının bilimsel araştırmalara değerli örnekler sağlamadaki önemini de vurguluyor.

kaynaklar:

– Richard Dearden ve diğerleri. Üç boyutlu olarak korunmuş en eski omurgalı nörokranyumu, Nature (2023).

- Birmingham Üniversitesi

atıf:

Tarih öncesi balıklar kafatasının evrimindeki 100 milyon yıllık boşluğu dolduruyor (2023, 20 Eylül). 20 Eylül 2023'te şu adresten alındı: Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html