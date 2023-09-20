Antik Balık Fosilleri Omurgalı Kafataslarının Evrimine Yeni Bir Bakış Sunuyor

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, 455 milyon yıllık balık fosili, araştırmacılara omurgalıların beyinlerini korumak için nasıl evrimleştiğine dair yeni bir bakış açısı sağladı. Söz konusu örnek, ABD'nin Colorado eyaletinde keşfedilen antik çenesiz bir balık olan Eriptychius americanus'tur. Birmingham Üniversitesi, Leiden, Hollanda'daki Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi ve Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar, balığın kafatasının ayrıntılı bir 3 boyutlu temsilini oluşturmak için bilgisayarlı tomografi kullandılar.

Bu çalışma, 1940'larda toplanan, ilk olarak 1960'larda tanımlanan ve şu anda Chicago'daki Field Doğa Tarihi Müzesi'nde muhafaza edilen Eriptychius'un kafatasını kapsamlı bir şekilde yeniden yaratan ilk çalışmadır. Leverhulme Vakfı tarafından finanse edilen araştırma, tamamen bağlı bir kıkırdak kafesine sahip olan daha sonraki türlerin aksine, Eriptychius'un beyni çevreleyen ayrılmış, bağımsız kıkırdaklara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu, beyni başın diğer kısımlarından ayıran yapıların erken evriminin Eriptychius ile başlamış olabileceğini düşündürmektedir.

Birmingham Üniversitesi Paleobiyoloji Kıdemli Öğretim Görevlisi ve çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Ivan Sansom, bulgulardan duyduğu heyecanı dile getirerek, bunların ilkel omurgalıların beyinlerini nasıl koruduğuna dair erken evrimsel tarihi ortaya çıkarabileceğini belirtti. Araştırmanın başyazarı ve Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Dr. Richard Dearden, keşfin önemini vurgulayarak, bunun insanlar dahil tüm omurgalılarda kafatasının evrimini anlamada büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtti.

Bu çalışma, müze koleksiyonlarının önemini ve antik örneklerin incelenmesinde yeni görüntüleme tekniklerinin uygulanmasını vurgulamaktadır. Bilim insanları bilgisayarlı tomografiyi kullanarak omurgalı kafataslarının evrimine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarmayı başardılar. Bulgular, ilkel omurgalılarda beyin korumasının erken aşamaları hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve bu önemli anatomik özelliğin evrimsel tarihini anlamamıza katkıda bulunuyor.

kaynaklar:

- Doğa

- Birmingham Üniversitesi

– Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi

- Doğal Tarih Müzesi