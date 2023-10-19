Karbonlu Planetesimallerde Sulu Kimya: Prebiyotik Organik Maddenin Sentezlenmesi

Sulu kimya, karbonlu gezegencikler içindeki prebiyotik organik maddenin oluşumunda çok önemli bir rol oynar. Güneş sisteminin ilk aşamalarında oluştuğuna inanılan bu gök cisimleri, Dünya dahil diğer gezegen cisimlerine temel yaşam yapı taşlarını sağlama potansiyeline sahip.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada araştırmacılar, bu gezegenciklerde nikotinik asit olarak da bilinen B3 vitamininin oluşumunu araştırdılar. B3 Vitamini, bilinen tüm yaşam formlarının metabolizması için gerekli olan koenzim NAD(P)(H)'nin önemli bir öncüsüdür.

Araştırmacılar, alanda yapılan önceki deneylere dayanarak yeni bir reaksiyon mekanizması önerdiler. B3 vitamininin sentezi, gliseraldehit veya dihidroksiaseton gibi şeker öncüllerinin aspartik asit veya asparajin gibi amino asitlerle kombinasyonunu içerir. Bu reaksiyonlar, oksijen veya diğer oksitleyici ajanların varlığı olmadan sulu bir çözelti içinde meydana gelir.

Karbonlu gezegenciklerdeki koşulları simüle etmek için araştırmacılar, gözenekleri dolduran kaya yoğunluğunun 3 g/cm³, gözenekliliğin 0.2 ve buz yoğunluğunun 0.917 g/cm³ olduğunu varsaydı. Simülasyonlar 100 bar basınçta gerçekleştirildi.

Simülasyonların sonuçları, CI kondriti Orgeil, birkaç Antarktika CM2 kondriti ve gruplanmamış C2 kondriti Tagish Gölü dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplanan numunelerde ölçülen nikotinik asit bolluğuyla karşılaştırıldı. Sıcak su, soğuk su ultrasonikasyonu, HCl ile hidrolize edilmiş veya formik asit gibi kullanılan ekstraksiyon yönteminin türü de dikkate alınmıştır.

Çalışma, prebiyotik organik maddeyi sentezlemek için karbonlu gezegencikler içindeki sulu kimyanın potansiyeline dair değerli bilgiler sağlıyor. Bu süreçleri anlamak, yaşamın kökenlerine ve temel yapı taşlarının evrendeki dağılımına ışık tutmaya yardımcı olabilir.

kaynaklar:

– Tablo S1'deki Destekleyici Bilgiler.