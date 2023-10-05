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Dapoli'de Modern Yaşamın Yeni Paradigması: Indradhanu Köyü

ByMafo Brescia

Ekim 5, 2023
Dapoli'de Modern Yaşamın Yeni Paradigması: Indradhanu Köyü

Saygın bir emlak şirketi olan PPROM Developers, yakın zamanda Maharashtra'nın sakin Dapoli kasabasındaki en büyük bungalov ilçe projesi olan Indradhanu Köyü'nü başlattı. 12.5 dönümlük geniş bir alana sahip Indradhanu Village, kentsel kolaylıkları doğanın huzuruyla kusursuz bir şekilde harmanlayarak modern yaşamı yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Sakinlerine huzurlu bir ortamda konforlu ve lüks bir yaşam tarzı sunmak için tasarlanan Indradhanu Village, zarif tasarımlı 1, 2 ve 3 BHK bungalov çeşitleri sunmaktadır. Her bungalov, doğal ışığı ve havalandırmayı en üst düzeye çıkaran geniş odalara ve güzel bahçe alanlarına sahip olacak şekilde özenle yaratılmıştır.

Gür yeşilliklerin ve titizlikle korunan manzaraların ortasında yer alan Indradhanu Köyü, şehir yaşamının koşuşturmasından uzakta bir cennettir. Kasabada bir kulüp binası, bir yüzme havuzu, bir spor salonu ve özel bir çocuk oyun alanı bulunmaktadır ve bu sayede sakinler kendi toplulukları içinde eğlence faaliyetlerine katılabilirler.

Indradhanu Köyü'nde güvenlik, 24 gün 7 saat güvenlik ve CCTV gözetimi sağlayan güvenli güvenlikli bir toplulukla en büyük önceliktir. Ayrıca ilçe, evlerde pozitifliği ve uyumu teşvik eden Vastu ilkelerine bağlı kalıyor.

Indradhanu Köyü, yalnızca konut sağlamanın ötesine geçerek sakinlerinin yaşamlarını iyileştiren etkileyici olanaklar sunmaktadır. İlçede dinlenme ve sağlıklı yaşam için çardak ve açık spor salonu gibi sağlıklı yaşam olanakları bulunmaktadır. Ambulans hizmetleri ve iyi donanımlı ilk yardım çantasıyla da güvenlik ve gönül rahatlığı sağlıyor. Aktif bir yaşam tarzı sürdürenler için tesiste bir koşu parkuru bulunmaktadır. Konut sakinlerinin rahatlığı için tasarlanan günlük olanaklarla rahatlık da ön planda tutuluyor.

Ar. PPROM Şirketler Grubu'nun yöneticisi ve kurucusu Sandeep Naresh Joshi, Indradhanu Köyü'nü canlı bir yaşam deneyimi olarak tasavvur ediyor. Tasarımda her ayrıntıya gösterilen özenin, sakinlerin uyumlu ve renkli bir yaşam tarzının tadını çıkarabilmesini sağladığını vurguluyor.

Dapoli huzurlu bir yaşam tarzı arayan bireyleri cezbetmeye devam ederken, Indradhanu Köyü bu sakin cenneti evi olarak adlandırmak isteyenlerin ilk tercihi olarak ortaya çıkıyor. Geniş manzaraları, düşünceli tasarımı, modern olanakları ve sakinlerin refahına olan bağlılığıyla Indradhanu Köyü, Dapoli'de konut yaşamı için yeni bir standart belirliyor.

kaynaklar:
– PPROM Geliştiricileri

By Mafo Brescia

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