SpaceX'in Starlink Uyduları Radyo Astronomisini Nasıl Etkiliyor?

Gökbilimciler, SpaceX'in Starlink uydularının radyo astronomisi üzerindeki etkisinden endişe duyuyorlar. Kilometre Kare Dizi Gözlemevi (SKAO) dünyanın en güçlü radyo teleskopu olmaya hazırlanıyor ancak uydu takımyıldızlarının artan sayısı, onun etkinliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Starlink'in halihazırda yörüngede 4,600'den fazla uydusu var ve 42,000'e kadar uyduyu daha fırlatmayı planlıyor. Bu uydular, Amazon gibi şirketlerin gelecekteki takımyıldızlarıyla birlikte ışık kirliliğine neden oluyor ve yerdeki gözlemlere müdahale ediyor.

Batı Avustralya'da Mühendislik Geliştirme Dizisi 2 (EDA2) ile ön testler yürüten radyo gökbilimcileri endişe verici sonuçlar keşfettiler. Starlink uydularından gelen emisyonlar, SKAO tarafından tespit edilen astronomik sinyallerden önemli ölçüde daha parlaktı. İki tür kirlenme belirlendi: uydular ile yer arasında beklenen sinyaller ve uyduların elektroniklerinden kaynaklanan kasıtsız emisyonlar. Bu emisyonlar, evrenin tarihinde kritik bir dönem olan kozmik şafaktan gelen sinyallerin tespit edilmesine müdahale ediyor.

SpaceX herhangi bir uluslararası anlaşmayı ihlal etmese de Starlink sinyalleri ile astronomik sinyaller arasındaki örtüşme, kozmik şafağı incelemeyi daha da zorlaştırıyor. Araştırmanın yazarları özel şirketler, düzenleyici kurumlar ve astronomi topluluğu arasındaki diyalog ihtiyacını vurguluyor. Astronomi, özel şirketlerin faaliyetleriyle marjinalleştirilmemeli, küresel yüksek hızlı internet erişiminin ihtiyaçları ile astronomi geleneklerinin korunması arasında denge kuracak önlemlerin alınması gerekiyor.

Uydu takımyıldızları büyüdükçe radyo astronomisi artan zorluklarla karşı karşıya kalacak olsa da, bunun bilimsel gözlemler üzerindeki etkisini ele almak çok önemlidir. Gökbilimcilerin sesinin duyulmasını ve uydu takımyıldızlarının geliştirilmesinin önemli bilimsel araştırmaların korunması amacıyla dikkatli ve dikkatli bir şekilde yapılmasını sağlamak için şimdi harekete geçilmesi gerekiyor.

kaynaklar:

– Makale: “SpaceX'in Starlink Uyduları Radyo Astronomisini Nasıl Etkiliyor”

– arXiv.org: “Uydu Takımyıldızlarının SKAO EDA2 Üzerindeki Etkileri”