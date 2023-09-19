Nerf Blaster Tasarımı Saniyede 100 Dart Atıyor

Özet: Bir Kendin Yap tutkunu, saniyede 100 dart ateşleyebilen, yumruk, hassasiyet ve atış hızı açısından standart Nerf oyuncaklarını geride bırakan tam otomatik bir Nerf dart tabancası yarattı. Patlayıcının tasarımında, yüksek güçlü patlayıcılar tarafından fırlatıldığında daha verimli bir şekilde uçan yarım uzunlukta dartlar kullanılıyor. Dartlar, tambur döndükçe onları tekerleklere doğru iten kaydırıcılara sahip bir tambur şarjörüne yüklenir. Yaratıcının parçalanmış dartlar ve parçaların şarjörlerden uçması gibi zorluklarla karşı karşıya kalması nedeniyle yüksek atış hızına ulaşmak zorlu bir işti. Bununla birlikte, yinelemeli tasarım sayesinde, dartların şarjörden ayrılması ve menzilden aşağı doğru büyük bir hızla yükselmesiyle, dart tabancası artık sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Dartların hızlı bir şekilde art arda ateşlendiğini gösteren, patlayıcıyı çalışırken gösteren videolar paylaşıldı.

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Gelişmiş bir patlatma deneyimi arayan Nerf meraklıları için, [3DprintedLife] olarak bilinen bir Kendin Yap tasarımcısı, standart Nerf oyuncaklarının sınırlarını aşan tam otomatik bir patlatıcıyı başarıyla yarattı. Bu yenilikçi tasarım, geliştirilmiş vuruş ve hassasiyeti korurken, saniyede 100 dart gibi dikkat çekici bir atış hızına ulaşmayı amaçlamaktadır.

İstenilen performansı elde etmek için, patlayıcı, yüksek güçlü patlayıcılar tarafından fırlatıldığında daha iyi uçuş özellikleri sergilediği bilinen yarım uzunlukta dartların kullanımını kullanır. Bu dartlar, tekerlekli patlayıcıların mekaniğine benzer şekilde, güçlü motorlarla tahrik edilen kayışlarla hareket ettirilir. Mühimmat, dartları etkili bir şekilde dönen tekerleklere iten kaydırıcılarla donatılmış bir tambur şarjörüne yüklenir.

Ancak saniyede 100 dart atış hızına ulaşma sürecinin önemli bir zorluk olduğu ortaya çıktı. Tasarımcı, yapım süreci sırasında parçalanmış dartlar ve parçaları fırlatan şarjörler gibi engellerle karşılaştı. Tasarımın özenle yinelenmesi ve iyileştirilmesi sayesinde bu sorunların yavaş yavaş üstesinden gelindi. Sonuç, dartları şarjörden güvenilir bir şekilde fırlatan ve onları etkileyici hızlarla menzil aşağısına iten bir patlayıcıdır.

Patlayıcı tasarımının inceliklerini keşfetmek isteyenler için dosyalar OnShape'te mevcuttur. Ek olarak, patlayıcının hızlı atış yeteneklerini gösteren videolar da paylaşıldı ve izleyicilere, atılan etkileyici dart dizisine tanık olma fırsatı sunuldu.

Nerf tutkunları topluluğunun adanmışlığını ve yaratıcılığını sergileyen Nerf patlayıcılarının diğer tasarımları ve modifikasyonları daha önce görülmüştü.

kaynaklar:

– [3DprintedLife]

– YouTube (video bağlantıları sağlanmamıştır)