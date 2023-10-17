Asteroid 1998 HH49'un Sınıflandırılması ve Yakın Yaklaşımı

Çoğunlukla uzayda yüzen kayalar olarak düşünülen asteroitler, görünümlerinin düşündürdüğünden daha karmaşıktır. Bu uzay kayaları yapısal bileşimlerine göre üç tipte sınıflandırılabilir. En yaygın tip, esas olarak karbon açısından zengin maddelerden oluşan S tipidir. Silikat mineralleri daha az yaygın olan S-tipi asteroitleri oluştururken, en az yaygın olan M-tipi metalden oluşur.

NASA kısa süre önce, 16 kentilyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen ve tüm gezegenin ekonomisinin değerini aşan, 10 Psyche adlı metal açısından zengin bir asteroidi araştırmak için bir görev başlattı. Ayrı bir gelişmede NASA, bugün Dünya'ya en yakın yaklaşımı yapması beklenen başka bir asteroit olan Asteroid 1998 HH49 hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Asteroit 1998 HH49, NASA'nın gelişmiş yer ve uzay tabanlı teleskopları tarafından izlendi. Onu Dünya'ya çok yaklaştıracak bir yörünge üzerinde bulunuyor ve en yakın yaklaşımının sadece 1.1 milyon kilometre uzaklıkta olacağı tahmin ediliyor. Bu yaklaşma sırasındaki hızı saatte 53,233 kilometre gibi etkileyici bir değere ulaşıyor ve bu, Kıtalararası Balistik Füzelerin (ICBM'ler) hızını aşıyor.

Gezegenimize yakınlığı nedeniyle Dünya'ya Yakın Asteroid olarak sınıflandırılmasına rağmen, Asteroid 1998 HH49'un Dünya ile çarpışması beklenmiyor. Dünya'nın yörüngesini geçen ve Dünya'nın kendisinden daha büyük yarı ana eksenlere sahip uzay kayalarından oluşan, Dünya'ya Yakın Asteroitler'in Apollo grubuna aittir. Bu asteroitler, adını 1862'larda Karl Reinmuth tarafından keşfedilen 1930 Apollo asteroitinden almıştır.

NASA, boyutundan dolayı Asteroid 1998 HH49'u Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroid olarak tanımladı. Yalnızca Dünya'nın 492 milyon kilometre yakınına gelen, 7.5 metreden büyük gök cisimlerine bu sınıflandırma veriliyor ve Asteroid 1998 HH49 her iki kriteri de karşılıyor. Boyutu 429 ila 1050 feet genişliğindedir.

Bu asteroit, Güneş etrafındaki dönüşünü 705 günde tamamlıyor ve en yakın mesafesi 115 milyon kilometre, en uzak mesafesi ise 348 milyon kilometreye ulaşıyor.

Kaynaklar: NASA