Çalışma, Paleosen-Eosen Termal Maksimum Sırasında Yeraltı Magmasının Karbon Kaynağı Olduğunu Öneriyor

Nature Geoscience'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, 56 milyon yıl önce meydana gelen Paleosen-Eosen Termal Maksimum (PETM) olayı sırasında yeraltı magmasının karbon salınımında önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. PETM, sıcaklıklarda 5° C (9° F) artışa ve önemli çevresel değişikliklere yol açan yoğun bir küresel ısınma dönemiydi.

PETM sırasındaki karbonun kaynağına ilişkin önceki teoriler, deniz tabanındaki metan buzunun istikrarsızlaşması ile Kuzey Atlantik'teki volkanik aktivite arasında tartışıyordu. Ancak GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden Profesör Christian Berndt liderliğindeki yeni araştırma, metan ve CO2'nin atmosfere salınmasından yeraltı magmasının neden olduğu hidrotermal havalandırmanın sorumlu olabileceğini öne sürüyor.

Bu teoriyi araştırmak için araştırma ekibi, Norveç kıyılarında bulunan Modgunn Havalandırması olarak bilinen bir hidrotermal menfezi delmek ve örneklemek için bir proje başlattı. Sondajın başlaması için 17 yıl bekledikten sonra nihayet 2021'de örnekler toplandı. Bu örneklerin analizi, PETM'nin başlangıcından hemen önce hidrotermal havalandırmanın kesin kanıtını sağladı.

Araştırmacılar, hipotezlerini desteklemek için Modgunn Havalandırması kraterinde iki önemli kanıt tespit ettiler. İlk olarak, PETM'nin küresel olarak tanınan bir belirteci olan karbon izotoplarında bir değişim gözlemlediler. İkincisi, yalnızca PETM sırasında var olan belirli bir plankton türünün varlığını buldular. Bununla birlikte, PETM'nin başlangıcını gösteren kanıtlar krater tabanından 10-15 metre yükseklikteki çökeltilerde bulunduğundan, kraterin oluşum zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Krater oluşumunun zamanlaması hakkında devam eden tartışmalara rağmen, bu çalışma, yeraltı magmasının neden olduğu hidrotermal havalandırmanın PETM sırasında karbon salınımında önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Daha fazla araştırma ve analiz, bu önemli iklim olayına katkıda bulunan karmaşık süreçlere ışık tutmaya devam edecek.

kaynaklar:

– Berndt, C. ve diğerleri. (2023). Doğa Jeolojisi. [URL Sağlanmadı]