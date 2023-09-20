Gece Gökyüzünde Starlink Uydularını Tespit Etmek

Açık bir akşamda gece gökyüzüne bakarsanız Starlink uydularını görme şansınız olabilir. Starlink, SpaceX tarafından işletilen ve dünya çapındaki uzak ve kırsal bölgelere düşük maliyetli internet getirmeyi amaçlayan bir uydu ağıdır.

Bu uydulardan gördüğümüz ışıklar sanılanın aksine aslında uyduların kendisinden gelmiyor. Bunun yerine güneş ışığını yansıtan uyduları görüyoruz, bu da onların parlak ve çıplak gözle görülebilmesini sağlıyor.

Bu uydulara bir göz atmak istiyorsanız Salı akşamı sizin için bir fırsat olabilir. Starlink web sitesine göre, Starlink-105'in Salı günü saat 8:45 civarında parlak bir geçiş olasılığı var. Ancak hava koşulları ve uydu konumu gibi çeşitli faktörlerin bu geçişlerin görünürlüğünü etkileyebileceğini unutmamak önemlidir.

Uyduları tespit etme şansınızı artırmak istiyorsanız sokak lambaları veya binalar gibi parlak ışıklardan uzakta bir yer bulmanız ve bakışlarınızı kuzeybatı gökyüzüne doğru yönlendirmeniz önerilir.

Bu uyduları gözlemlemek heyecan verici bir deneyim olsa da, gece gökyüzüne saygı göstermek ve ışık kirliliğini mümkün olduğunca en aza indirmek önemlidir. İnsanoğlunun yenilikçiliğinin harikasını ve dünyanın en uzak köşelerini bile birbirine bağlama yeteneğimizi takdir etmeye zaman ayırmak gerçekten alçakgönüllü bir deneyim olabilir.

kaynaklar:

– Starlink web sitesi

– SpaceX