Antik Tektonik Plaka Yeniden Keşfedildi: Pontus Plakası

Bilim insanları, yaklaşık 20 milyon yıl önce ortadan kaybolan tektonik bir plaka olan uzun süredir kayıp olan Pontus plakasını yakın zamanda bulduklarında heyecan verici bir keşifte bulundular. Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık dörtte biri büyüklüğündeki bu levha, bir zamanlar antik bir su kütlesi olan Pontus Okyanusu'nun altında bulunuyordu. Pontus plakasının yeniden keşfi tesadüf eseriydi ve Borneo'daki kayalar üzerinde yapılan bir çalışma sırasında gün ışığına çıktı.

Başlangıçta araştırmacılar Pasifik levhasını inceliyorken, bilinen levhalarla tutarsız manyetik özellikler sergileyen kaya parçalarına rastladılar. Bilgisayar modellemesi sayesinde bu kaya parçalarının Pontus plakası adı verilen daha önce bilinmeyen bir tektonik plakaya ait olduğu belirlendi. Bu levha en az 160 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır ve hatta daha da önce oluşmuş olabilir.

Zamanla Pontus levhası Avustralya ve Çin levhalarının altına daldığı için ortadan kaybolmuştur. Bu keşif yalnızca Dünya'nın jeolojik tarihine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda tektonik plakaların karmaşık hareketlerine ilişkin anlayışımızı da geliştiriyor.

Pontus plakasının tesadüfen keşfedilmesiyle bilim insanları dünyanın eski tektonik faaliyetleri hakkında değerli bilgiler elde etti. Bulgular, Dünya'nın jeolojik süreçlerinin karmaşıklığını kavramak ve gezegenin dinamik doğasına ilişkin anlayışımızı ilerletmek için devam eden çabalara katkıda bulunuyor.

kaynaklar:

– Canlı Bilim