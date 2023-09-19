Polaris Uzay Uçakları MIRA-Light Prototipi İçin Başarılı Test Uçuşlarını Tamamladı

Alman havacılık şirketi Polaris Spaceplanes, MIRA-Light prototip aracı için yakın zamanda 15 uçuşluk bir test kampanyasını tamamladı. 22 Ağustos ile 8 Eylül arasındaki üç günlük süre boyunca yapılan uçuşlarda mini uzay uçağının aerodinamik ve uçuş kontrol sistemlerinin gösterilmesi amaçlandı. Uzunluğu yalnızca 8.2 metre olan prototipte, tahrik için dört adet elektrikli fan kullanıldı.

10 uçuşun 15'unda MIRA-Light, araç performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için simüle edilmiş bir havacılık motoruyla donatıldı. Test kampanyası boyunca prototip yaklaşık 40 dakikalık uçuş süresi elde ederek Polaris Spaceplanes için başarılı bir kilometre taşı oldu.

MIRA-Light uçuşlarından toplanan veriler ileride daha büyük ölçekli bir MIRA aracı geliştirmek için kullanılacak. Bir sonraki yineleme yaklaşık 14 fit (4.25 metre) ölçecek ve entegre uçuş sistemlerinin test edilmesini sağlamak için gerçek bir doğrusal havacılık motoruyla donatılacak.

MIRA ve MIRA-Light prototipleri, Polaris Spaceplanes'in nihai gösteri modeli NOVA'nın öncüsü olarak hizmet ediyor. MIRA aracının başarılı testinin ardından Polaris, NOVA modeli için tasarımı 22 fit (6.7 metre) uzunluğa kadar büyütmeyi planlıyor. NOVA, işlevsel havacılık motoruna ek olarak dört adet gazyağı yakıtlı jet motoru kullanacak ve dünyanın üst atmosferinde süpersonik hızlarda tam roket gücüyle uçuşlara olanak sağlayacak.

MIRA için yaklaşan gösteri görevlerinin iyi gittiğini varsayarsak Polaris Spaceplanes, NOVA modelini 2024 yılında uçurmaya başlamayı hedefliyor. Bu prototipler, şirketin AURORA adı verilen çok amaçlı, hipersonik bir nakliye aracı geliştirmeye yönelik daha geniş bir planın parçası. Öngörülen AURORA, 22,000 pound'a (10,000 kilogram) kadar bir yükü yörünge altı hızlara veya 2,200 pound'a (1,000 kilogram) kadar herhangi bir eğimli yörüngeye taşımak üzere tasarlandı.

Polaris Spaceplanes, AURORA aracını 2026 ile 2027 yılları arasında uçurmayı hedefliyor ve bu da havacılık teknolojisini ilerletmeye ve uzay araştırmalarının sınırlarını zorlamaya olan bağlılığını gösteriyor.

kaynaklar:

– Avrupa Uzay Uçuşu

– Polaris Spaceplanes'in web sitesi