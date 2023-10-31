Pakistan, Uydu Takımyıldızını 2027'de Fırlatmak İçin Avrupa Uzay Ajansı ile Ortak Oluyor

Pakistan yakın zamanda Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile 2027 yılına kadar kendi uydu takımyıldızını kurmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Pakistan'ın arazi kullanımı, tarım, altyapı ve acil durumları izleme yeteneklerini geliştirmesine olanak tanıyacak. Uydu takımyıldızı, değerli verileri toplamak için birlikte çalışan en az dört uydudan (üç optoelektronik ve bir radar) oluşan bir sistemden oluşacak.

85 milyon Euro (378 milyon zloti) olarak tahmin edilen projenin maliyeti Pakistan tarafından finanse edilirken, ESA uyduların tasarımı, inşası, fırlatılması ve devreye alınması konusundaki uzmanlığını genişletecek. Bu işbirlikçi çaba yalnızca Pakistan'ın uzay programını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Dünya gözlemi alanındaki konumunu da güçlendirecek.

Ülkenin kalkınma bakanı Waldemar Buda, "Şu anda Pakistan'ın kendi uyduları yok ve yüksek çözünürlüklü verilere olan talep çok yüksek" dedi. Bu verilerin mevcudiyeti, iklim değişikliğinin, çevre kirliliğinin ve güvenlik risklerinin etkisinin değerlendirilmesinde büyük faydalar sağlayacaktır. Ayrıca çiftçiler ve işletmeler için uygun destek düzeyinin belirlenmesine de yardımcı olabilir.

ESA'nın direktörü Josef Aschbacher geçen hafta ortaklığı duyurdu ve uydu takımyıldızına "Camilla" adının verileceğini açıkladı. ESA'nın Dünya Gözlem programlarının yöneticisi Simonetta Cheli, bu işbirliğinin Polonya'nın Dünya gözlem pazarındaki rolünü ve rekabet gücünü artırmadaki önemini vurguladı.

Bu anlaşma, Polonya'nın bu yılın başında ESA'ya 295-2023 yılları için 2025 milyon Euro tutarında artan katkısını takip ediyor. Bu mali destek, Polonyalı şirketlerin uydu iletişimi, navigasyon ve Dünya gözlem teknolojileri, ürünleri ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli programlara katılmasına olanak tanıyor.

Buna ek olarak, Polonya yakın zamanda adayı Sławosz Uznański'yi Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) yönelik bir ESA misyonuna katılmak üzere aday gösterdi. Bu adaylıkla Polonya, ikinci astronotunun uzaya çıkmasının önünü açıyor.

Bu anlaşmanın imzalanması Pakistan'ın uzay araştırma çabaları için çok önemli bir anı işaret ediyor. Pakistan, kendi uydu takımyıldızını fırlatarak bilimsel araştırmalara, ulusal kalkınmaya ve uzay programlarının ilerlemesine önemli ölçüde katkıda bulunacak.

SSS:

Soru: Pakistan'ın uydu takımyıldızının amacı nedir?

C: Uydu takımyıldızı arazi kullanımı, tarım, altyapı ve acil durumların izlenmesi için değerli veriler sağlayacaktır.

Soru: Pakistan ilk uydu takımını ne zaman fırlatacak?

C: Pakistan, uydu takımyıldızını 2027 yılına kadar fırlatmayı hedefliyor.

S: Takımyıldızı kaç uydudan oluşacak?

C: Takımyıldızı, bir sistem olarak birlikte çalışan en az dört uydudan (üç optoelektronik ve bir radar) oluşacaktır.

Soru: Projeyi kim finanse edecek?

C: Pakistan, projenin beklenen 85 milyon Euro'luk (378 milyon zloti) maliyetini finanse edecek.

S: Avrupa Uzay Ajansı'nın bu ortaklıktaki rolü nedir?

C: ESA, Pakistan'a uyduların tasarımı, inşası, fırlatılması ve hizmete alınması konularında yardımcı olacak.

S: Polonya'nın ESA'ya başka ne gibi katkıları oldu?

C: Polonya, ESA'ya olan katkısını 295-2023 yılları için 2025 milyon Euro artırarak Polonyalı şirketlerin çeşitli uzay programlarına katılmasına olanak sağladı.

Soru: Polonya'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna yapılacak ESA misyonuna aday kimdir?

C: Polonya, bir mühendis olan Sławosz Uznański'yi görev adayı olarak aday gösterdi.