Fiziksel Aktiviteyi Geliştirmek İçin Oyun Keyfini Yeniden Keşfetmek

Batı dünyasındaki insanların yalnızca küçük bir yüzdesi günlük olarak yeterli fiziksel aktiviteye sahip oluyor. Birçoğu potansiyel çözüm olarak fitness takipçilerine, disipline veya ev egzersiz ekipmanlarına yönelirken, Darryl Edwards daha iyi bir seçeneğin olduğunu öne sürüyor: oyun zevkini yeniden keşfetmek.

Primal Play Method'un kurucusu Darryl, hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyen hareketsiz salgını tartışmak için bir podcast'e katıldı. Tek başına teknolojiye ve iradeye güvenmenin sorunu çözmeyeceğini savunuyor. Bunun yerine oyuna katılmanın getirdiği içsel motivasyonu benimsemeyi savunuyor.

Podcast sırasında Darryl, oyunu hayatımıza nasıl yeniden dahil edebileceğimiz konusunda pratik öneriler sunuyor. Fikirlerden biri, geçmişimizdeki neşeli oyun anlarını hatırlamayı ve kutlamayı içeren bir oyun geçmişi derlemektir. Ayrıca hayvanların ve çocukların hareket şekillerini taklit eden "ilkel hareketleri" benimsemeyi ve bunu yaparken aptal görünme korkusunun üstesinden gelmeyi öneriyor.

Hayatımıza daha fazla hareket katmanın faydaları fiziksel sağlığın ötesine geçiyor. Darryl, yeteneklerimizi ve çevremizi oyun yoluyla keşfetmenin bize neşe ve tatmin duygusu getirebileceğini açıklıyor. Sıradan aktiviteler bile daha eğlenceli hale getirilebilir, bu da hareketi yoğun yetişkin yaşamlarımıza dahil etmeyi kolaylaştırır.

Bireyler oyuna öncelik vererek fiziksel aktivite düzeylerini artırmanın daha sürdürülebilir ve keyifli bir yolunu bulabilirler. Dış motivasyona güvenmek veya kendilerini egzersiz yapmaya zorlamak yerine oyundan gelen doğuştan gelen neşeden yararlanabilirler. Oyun zevkini yeniden keşfetmek, modern toplumda yaygın olan hareketsiz yaşam tarzıyla mücadelede güçlü bir araç olabilir.

Tanımlar:

1. Hareketsizlik: minimum fiziksel aktivite ve uzun süreli oturma veya uzanma ile karakterize edilen bir yaşam tarzı.

2. Primal Play Method: Fiziksel aktivite düzeylerini artırmak için doğal hareketleri ve oyunu vurgulayan bir fitness yaklaşımı.

kaynaklar:

– Brett ve Kate McKay. “Fiziksel Aktiviteyi Geliştirmek İçin Oyun Keyfini Yeniden Keşfetmek.” Erkeklik Sanatı. [kaynak]