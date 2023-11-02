Plüton'da Yeni Keşfedilen Buz Volkanı Gezegenin Gizemli Geçmişi Hakkında Soruları Ortaya Çıkardı

Bilim insanları yakın zamanda cüce gezegen Plüton'un karmaşık jeolojisine ışık tutan ilgi çekici bir keşifte bulundu. Görünüşe göre Plüton gezegen statüsünden çıkarıldıktan sonra yüzeyinde devasa bir buz volkanı barındırıyor olabilir. Kiladze Kalderası adı verilen ve yeni tanımlanan bu yanardağın Yellowstone Milli Parkı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Başlangıçta krater zannedilen Kiladze Kalderası, NASA'nın Yeni Ufuklar misyonundan elde edilen verileri analiz eden araştırmacıların dikkatini çekti. Daha yakından yapılan bir inceleme, bu jeolojik özelliğin tarihi boyunca muhtemelen birçok kez patladığını ve buz, su ve gazlardan oluşan büyük miktarlarda kriyo-lav püskürttüğünü ortaya çıkardı. Aslına bakılırsa, en büyük patlamaların her biri, Los Angeles şehrinin neredeyse tamamını kaplayacak kadar soğuk lav salmış olabilir.

Buz volkanları olarak da bilinen soğuk volkanlar, güneş sistemimizin çeşitli yerlerinde bulunan büyüleyici bir olgudur. Erimiş kaya yayan geleneksel yanardağların aksine, kriyovolkanlar buz, su ve gaz karışımıyla patlar. Bu buzlu yapılar cüce gezegen Ceres ve Satürn'ün uydusu Enceladus gibi diğer gök cisimlerinde de tespit edilmiştir.

Kiladze Kalderası'na ek olarak araştırmacılar, Plüton'da Wright Mons ve Piccard Mons adlı iki kriyovolkanik yapı daha tespit etti. Bu keşifler, cüce gezegenin önceden düşünülenden daha dinamik ve jeolojik olarak aktif bir tarihe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Kiladze Kaldera'nın volkanik doğasını destekleyen önemli kanıtlardan biri, yanardağı çevreleyen su buzuyla karışmış amonyağın varlığıdır. Amonyak, suyun donma noktasını düşürerek kriyo-lavın sıvı olarak akmasını mümkün kılma özelliğine sahiptir. İlginç bir şekilde amonyak, yaşamın yapı taşları olan amino asitleri üreten kimyada da önemli bir bileşendir.

Kiladze Kaldera'sının ve onun soğuk volkanizmasının keşfi, Plüton'un kökeni ve evrimi hakkında yeni sorulara yol açtı. Araştırmacılar, Plüton'un bir zamanlar küresel ölçekte bir iç okyanusa sahip olabileceğini ve bunun oluşumundan kaynaklanan artık ısı nedeniyle hala kısmen sıvı olabileceğini düşünüyor. Alternatif olarak, yüzey altı okyanusu donmuş olabilir, ancak küçük sıvı su rezervuarları kalır ve periyodik olarak kriyovolkanik aktiviteye yol açar.

Plüton'un jeolojik geçmişinin gizemlerini gerçekten anlamak, geleceğin gezegen bilim adamlarının özenli çalışmasını gerektirecektir. Kriyo-lavların kökenini ortaya çıkarmak ve bu uzak dünyanın esrarengiz tarihini çözmek, şüphesiz gezegensel cisimlerin oluşumu ve dinamikleri hakkında çok değerli bilgiler sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kriyovolkan nedir?

Buz volkanı olarak da bilinen kriyovolkan, erimiş kaya yerine buz, su ve gaz karışımıyla patlayan bir volkandır. Plüton, Ceres ve Satürn'ün uydusu Enceladus gibi gök cisimlerinde soğuk volkanlar gözlemlendi.

Plüton hala gezegen olarak kabul ediliyor mu?

Hayır, Plüton artık gezegen olarak sınıflandırılmıyor. 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği gezegen tanımını yeniden tanımlayarak Plüton'un cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasına yol açtı.

Plüton'da başka kriyovolkanlar olabilir mi?

Evet, Plüton'da yeni keşfedilen Kiladze Kalderası'nın yanı sıra Wright Mons ve Piccard Mons adlı iki kriyovolkanik yapı daha tespit edildi. Bu bulgular cüce gezegende daha karmaşık ve aktif bir jeoloji olduğunu gösteriyor.

Plüton'daki soğuk lavların kaynağı ne olabilir?

Bilim adamları Plüton'daki su kriyo-lavının kesin kaynağı konusunda hâlâ emin değiller. Kriyo-lavın, gezegenin çekirdeğindeki artık ısı rezervuarından veya donmuş yüzey altı okyanusunda kalan küçük sıvı su birikintilerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

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