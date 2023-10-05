Değiştirilmiş Yerçekimi Teorisi Dokuzuncu Gezegenin Var Olmayabileceğini Öneriyor

Araştırmacılar Harsh Mathur ve Katherine Brown, dış güneş sisteminde gözlemlenen ve dokuzuncu gezegen arayışını tetikleyen yörünge anormalliklerinin değiştirilmiş bir yerçekimi yasasıyla açıklanabileceğini öne sürdüler. Modifiye Newton Dinamiği (MOND) olarak bilinen değiştirilmiş teori, Newton'un yerçekimi yasasının belirli bir noktaya kadar geçerli olduğunu ve bunun ötesinde farklı bir yerçekimi davranışının devreye girdiğini öne sürüyor.

MOND galaktik ölçekteki gözlemleri açıklama konusunda başarılı olmuştur ve bazı bilim insanları tarafından karanlık maddeye alternatif olarak değerlendirilmektedir. Ancak Mathur ve Brown, gökbilimcilerin 2016 yılında dokuzuncu bir gezegenin olasılığını duyurmasının ardından bunun dış güneş sistemi üzerindeki etkilerini araştırmak istediler.

Araştırmacılar, potansiyel dokuzuncu gezegen veri setindeki nesnelerin yörüngelerini Samanyolu galaksisinin çekim alanına göre çizdiğinde çarpıcı bir hizalanma buldular. MOND'a göre milyonlarca yıl boyunca dış güneş sistemindeki bazı nesneler galaksinin çekim alanıyla aynı hizaya gelecek şekilde sürüklenecek.

Mevcut veri seti küçük ve diğer olasılıklar göz ardı edilemeyecek olsa da, çalışma dış güneş sisteminin yerçekimini test etmek ve fiziğin temel problemlerini incelemek için bir laboratuvar görevi görme potansiyelini vurguluyor.

Genel olarak bu araştırma, dış güneş sisteminde dokuzuncu bir gezegenin varlığına meydan okuyor ve gözlemlenen yörünge anormalliklerinin değiştirilmiş bir kütleçekim teorisi ile açıklanabileceğini öne sürüyor.

Kaynak: Case Western Reserve Üniversitesi

Tanımlar:

– Değiştirilmiş Newton Dinamiği (MOND): Newton'un yerçekimi yasasını öneren değiştirilmiş bir yerçekimi teorisi, ötesinde farklı bir yerçekimi davranışının devreye girdiği bir noktaya kadar geçerlidir.

– Karanlık Madde: Yerçekimi etkileri olan ancak ışık yaymayan maddenin varsayımsal formu.

– Samanyolu: Güneş sistemimizi içeren galaksi.

(Kaynak: Katherine Brown ve diğerleri, Dokuzuncu Gezegen Hipotezine Alternatif Olarak Değiştirilmiş Newton Dinamikleri, The Astronomical Journal (2023))