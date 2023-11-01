Yeni Çalışma, Plastik Nehri Üzerinde Otostop Yapan Potansiyel Patojenleri Ortaya Çıkarıyor

Birleşik Krallık'ta bir nehir üzerinde yakın zamanda yürütülen bir araştırma, plastik çöp ile tehlikeli patojenlerin nehrin aşağısına taşınması arasında endişe verici bir bağlantıyı ortaya çıkardı. Araştırma, atılan plastiklerin, tahta çubukların ve suyun kendisinin mikroorganizmaların üremesi üzerindeki etkisine odaklanarak Warwickshire ve West Midlands İngiltere'deki Sowe Nehri'ni araştırdı. Bulgular, bu mikroorganizma topluluklarının, insan hastalıklarına ve antibiyotik direncine neden olduğu bilinen bakteri ve virüsler için bir rezervuar görevi görebileceğini düşündürmektedir.

Şili'deki Antofagasta Üniversitesi'nden baş yazar Vinko Zadjelovic, "tatlı su kütlelerindeki plastiklerin potansiyel patojenlerin ve antibiyotik direnç genlerinin taşınmasına katkıda bulunabileceğini" belirterek bunun insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini vurguladı. Bu, antibiyotik direncinin küresel olarak büyüyen bir tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ilgili bir halk sağlığı sorununa ışık tutuyor. Aslında, yalnızca 2019 yılında antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonlar dünya çapında tahminen 2.7 milyon insanın hayatına mal oldu. Eğer önlem alınmaz ise bu sayının 10 yılına kadar 2050 milyon ölüme ulaşması bekleniyor.

Çalışma, örneklenen materyale bağlı olarak mikroorganizma topluluklarında önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı. Atık su arıtma tesislerinin atık suyu yeterince arıtıp dezenfekte etmesi gerekirken, Şubat 2020'de Sowe Nehri'nden toplanan su numuneleri, strep boğazından sorumlu Salmonella, E.Coli ve Streptococcus gibi patojenleri içeriyordu. Bu bulgular, potansiyel sağlık tehlikelerini azaltmak için atık su arıtma tesislerinin daha sıkı izlenmesi ve düzenlenmesine yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor.

Ayrıca toplanan plastik ve ahşap örnekleri, Pseudomonas aeruginosa ve aeromonas dahil olmak üzere bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için risk oluşturan "fırsatçı" bakterileri cezbetti. Hastanedeki hastalarda enfeksiyonlara neden olduğu bilinen P.aeruginosa'nın, ahşapla karşılaştırıldığında doğal ortamda plastiğin parçalanmasını taklit eden, aşınmış plastik üzerinde neredeyse üç kat daha fazla olduğu bulundu. Ek olarak, yıpranmış plastik, antibiyotik direnciyle ilişkili genlerin daha yüksek bir varlığını sergiledi.

Bu çalışma, nehirlerdeki plastik kirliliğinin ele alınmasının ve uygun atık su arıtma uygulamalarının hayata geçirilmesinin hayati önemini vurgulamaktadır. Atık suyun izlenmesi ve arıtılmasına yönelik daha sıkı düzenlemeler, tehlikeli patojenlerin akış yönünde çoğalmasının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bireylerin ve kuruluşların plastik atıkları azaltarak ve su yollarımızı ve insan sağlığını korumaya yönelik sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek sorumlu bir şekilde hareket etmeleri çok önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Nehirlerdeki plastik çöpler patojenlerin taşınmasına nasıl katkıda bulunuyor?

C: Nehirlere atılan plastik, mikroorganizmalar için bir üreme alanı oluşturur ve potansiyel olarak bakteri ve virüsler için bir rezervuar görevi görür. Bu mikroorganizma toplulukları patojenleri aşağı yönde taşıyarak insan sağlığı için risk oluşturabilir.

Soru: Antibiyotik direncinin sonuçları nelerdir?

C: Antibiyotik direnci, tedavi edilmesi zor enfeksiyonların sayısının artmasına yol açan, büyüyen bir halk sağlığı tehdididir. 2019 yılında antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar dünya çapında yaklaşık 2.7 milyon ölümle sonuçlandı. 2050 yılına gelindiğinde bu sayının dünya genelinde 10 milyon ölüme ulaşabileceği tahmin ediliyor.

S: Bu sorunu çözmek için ne yapılabilir?

C: Atık su arıtma tesislerinin daha sıkı izlenmesi ve düzenlemelerin uygulanması patojenlerin taşınmasının azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca plastik atıkların azaltılması ve sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi, su yollarımızın sağlığının korunmasına ve tehlikeli mikroorganizmaların çoğalmasının önlenmesine katkıda bulunabilir.