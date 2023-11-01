Nehirlerdeki Plastik Kirliliği: Hastalıkların Yayılmasında Tehlikeli Bir Yol

Çığır açan bir çalışmaya göre, nehirlerdeki plastik çöpler tehlikeli patojenler için bir kanal görevi görerek bunların aşağı yönde hareket etmesine olanak tanıyor. Birleşik Krallık'ta bir nehirde gerçekleştirilen araştırma, atılan plastik ve tahta çubukların mikroorganizmaların gelişmesi için ideal bir ortam oluşturduğunu, potansiyel olarak insanlarda hastalıklara neden olan ve antibiyotik direncine katkıda bulunan bakteri ve virüsleri barındırdığını ortaya çıkardı.

Şili'deki Antofagasta Üniversitesi'nden baş yazar Vinko Zadjeloviç, çalışmanın bulgularını vurguladı ve şunları söyledi: "Araştırmamız, tatlı su kütlelerindeki plastiklerin, patojenlerin ve antibiyotik direnç genlerinin taşınmasını kolaylaştırabileceğini ve dolayısıyla insan sağlığını etkileyebileceğini gösteriyor."

Antibiyotik direnci tehdidi küresel sağlık sistemlerimizde büyük önem taşıyor. Yalnızca 2019 yılında antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar dünya çapında tahmini 2.7 milyon insanın hayatına mal oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, Microbiome dergisinde yayınlanan çalışmada belirtildiği gibi bu sayının 10 yılına kadar 2050 milyon ölüme fırlaması bekleniyor.

Plastik suya girdiğinde dakikalar içinde mikroplarla kaplanıyor. Daha fazla araştırma yapmak için araştırmacılar, örnekleri bir hafta boyunca atık su arıtma tesisinin aşağısındaki Sowe Nehri'ne daldırdılar. Çalışma, farklı materyallerde bulunan mikrobiyal topluluklarda önemli farklılıklar ortaya çıkardı.

Özellikle Şubat 2020'de toplanan su örnekleri, strep boğazına neden olan Salmonella, Escheria coli (E. coli) ve Streptococcus gibi insan patojenlerini içeriyordu. Bu, Zadjelovic'in de vurguladığı gibi, atık su arıtma tesislerinin daha sıkı izlenmesine yönelik acil ihtiyacın altını çiziyor.

Buna karşılık, plastik ve ahşap numuneler, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için risk oluşturduğu bilinen Pseudomonas aeruginosa ve aeromonas dahil olmak üzere "fırsatçı" bakterileri cezbetti. Özellikle hastanelerde yaygın olan ve hastalardaki enfeksiyonlardan sorumlu olan P. aeruginosa'nın, ahşaba kıyasla yıpranmış plastik üzerinde neredeyse üç kat daha fazla olduğu tespit edildi. Ek olarak, yıpranmış plastik, antibiyotik direnciyle ilişkili genlerin daha yüksek bir prevalansa sahip olduğunu gösterdi.

Bu çalışma, nehirlerdeki endişe verici plastik kirliliği sorununa ve bunun halk sağlığı üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor. Atık su arıtma tesislerinin daha sıkı düzenlenmesi ve daha sıkı izlenmesi, tehlikeli patojenlerin aşağı yönde taşınmasının önlenmesinde çok önemlidir. Nehirler, plastiğin dünya okyanuslarına ulaşmasında önemli bir yol olmaya devam ettiğinden, bu küresel sorunla mücadele etmek için derhal harekete geçmemiz zorunludur.

FAQ

1. Nehirlerdeki plastik kirliliği neden endişe verici?

Nehirlerdeki plastik kirliliği, tehlikeli patojenler için bir kanal görevi gördüğü için önemli bir endişe yaratıyor. Mikroorganizmalar plastik çöplerde gelişerek hastalık riskini ve antibiyotik direncini artırabilir.

2. İnsan sağlığına olası etkileri nelerdir?

Nehirlere atılan plastik ve tahta çubuklar, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar da dahil olmak üzere insan hastalıklarına neden olduğu bilinen bakteri ve virüsleri barındırabiliyor. Bu durum insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

3. Nehirlerdeki plastik kirliliği sorununu nasıl çözebiliriz?

Nehirlerdeki plastik kirliliği sorununu çözmek için atık su arıtma tesislerinin daha sıkı izlenmesi gerekiyor. Ek olarak, plastik atıkların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin uygulanması ve sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi sorunun azaltılmasına yardımcı olabilir.

4. Aşınmış plastik antibiyotik direncine nasıl katkıda bulunur?

Doğadaki plastiğin parçalanmasına benzeyen yıpranmış plastik, antibiyotik direncinden sorumlu genlerin daha yüksek bir prevalansa sahip olduğunu gösterdi. Bu bulgu, plastik kirliliğinin antibiyotik direnç genlerinin yayılmasındaki rolünü vurgulamaktadır.