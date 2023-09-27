Havadaki Mikroplastikler: Sağlık ve İklim Üzerindeki Etkisi

Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, havadaki mikroplastiklerin (AMP'ler) önemli sorununa ve bunların bulut oluşumu ve küresel ısınma üzerindeki etkisine ışık tuttu. Mikroplastikler, boyutu 5 mm'den küçük olan ve genellikle endüstriyel atıklarda bulunan veya daha büyük plastik öğelerin parçalanması sonucu ortaya çıkan plastik parçacıkları ifade eder.

Bu küçük plastik parçacıklar, akciğerler, kalp, kan, plasenta ve dışkı dahil olmak üzere hem insanların hem de hayvanların çeşitli organlarında bulundu. Yaklaşık on milyon ton mikroplastiklerin okyanuslara ulaştığı ve daha sonra okyanus spreyi yoluyla atmosfere salınabilecekleri tahmin ediliyor. Bu, mikroplastiklerin muhtemelen bulutların bir bileşeni haline geldiği ve tükettiğimiz su ve gıdanın "plastik yağmur" yoluyla kirlenmesine yol açtığı anlamına geliyor.

Önceki çalışmalar esas olarak mikroplastiklerin su ekosistemleri üzerindeki etkisine odaklanmış olsa da, bunların havadaki parçacıklar olarak etkileri ve bulut oluşumuna ve iklim değişikliğine katkıları üzerine çok az araştırma yapılmıştır.

Profesör Hiroshi Okochi liderliğindeki araştırmacılar, atmosferdeki mikroplastiklerin varlığını izlemek için Fuji Dağı'nın zirvesi de dahil olmak üzere Japonya'nın farklı rakımlarından bulut suyu örnekleri topladı. Gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanarak numunelerde mikroplastiklerin varlığını doğruladılar ve bunların fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelediler.

Çalışma, havadaki mikroplastiklerde dokuz farklı türde polimer ve bir tür kauçuk tespit etti. Belirgin bir şekilde, tespit edilen polipropilenin çoğu, karbonil (C=O) ve hidroksil (OH) grupları gibi bozunma işaretleri gösterdi. Bu bulgular, mikroplastiklerin hızlı bulut oluşumunda önemli bir rol oynadığını ve potansiyel olarak genel iklimi etkilediğini gösteriyor.

Havadaki mikroplastiklerin özellikle kutup bölgelerinde birikmesi ekolojik dengeyi bozabilir ve biyolojik çeşitlilik kaybına yol açabilir. Ayrıca bu parçacıkların atmosferin üst kısmında bozunması, sera gazlarının açığa çıkmasına neden olarak küresel ısınmaya katkıda bulunur.

Havadaki mikroplastikler sorununun ele alınması, potansiyel geri dönüşü olmayan çevresel hasarın yanı sıra insan sağlığına ve gezegenin iklimine yönelik ilgili riskleri azaltmak için çok önemlidir.

Kaynak:

Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi tarafından yazılan "Yüksek irtifalarda bulut suyundaki havadaki hidrofilik mikroplastikler ve bulut oluşumundaki rolleri" , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto ve Yasuhiro Niida, Çevre Kimyası Mektupları.