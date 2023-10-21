Çalışma Bulgularına Göre Ağaçlar İletişim Kurabilir ve Birbirlerini Tehlikelere Karşı Uyarabilir

Nature Communications'da yayınlanan yeni bir çalışma, Dünya'daki ağaçların nasıl iletişim kurabildiğini ve birbirlerini tehlikeye karşı uyarabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, yaralı bitkilerin, sağlıklı bir bitkinin dokularına sızabilen ve hücrelerinin içindeki savunma tepkilerini tetikleyebilen kimyasal bileşikler yaydığını buldu. Bu keşfin, bitkileri böcek saldırılarına veya kuraklığa karşı güçlendirme konusunda önemli etkileri olabilir.

"Konuşan ağaçlar" kavramı ilk olarak 1980'lerde bilim adamlarının ağaçların, saldırıya uğradıklarında böcekleri caydırmak için kimyasallar ürettiğini gözlemlemesiyle keşfedildi. İlginç bir şekilde, yakınlarda bulunan aynı türden sağlıklı ağaçlar da, zarar görmüş ağaçlarla kök bağlantıları olmasa bile aynı kimyasal savunmayı sergiledi. Bu, ağaçların birbirleriyle hava yoluyla iletişim kurduğunu, bitkilerin gizlice dinlenmesi olarak bilinen bir olguyu ortaya koydu.

Geçtiğimiz kırk yılda, 30'dan fazla bitki türünün, uçucu organik bileşiklerin emisyonu yoluyla hücreden hücreye iletişim kurduğu gözlemlendi. Ancak şu ana kadar hangi bileşiklerin önemli olduğu ve bunların bitkiler tarafından nasıl algılandığı belli değildi.

Son çalışma, yaprakların elle ezilmesi ve tırtılların Arabidopsis hardalı veya domates bitkilerinin üzerine yerleştirilmesiyle bu sorulara ışık tuttu. Bu, daha sonra sağlıklı bitkilere yayılan çeşitli yeşil yapraklı uçucu maddelerin emisyonunu tetikledi. Ekip, sağlıklı bitkilerin genetiğini değiştirdi, böylece kalsiyum iyonları bireysel hücrelerin içinde aktive edildiğinde floresan ışığı yayarak bitkilerin tepkilerini takip etmelerine olanak sağladı.

Araştırmacılar, yalnızca iki spesifik yeşil yapraklı uçucu maddenin, sağlıklı bitkilerin hücrelerindeki kalsiyum iyonlarını artırdığını keşfetti. Bitkilerde kalsiyum sinyali, yaprakların kapanması veya böceklerin sindirilmesi gibi savunma tepkilerinin etkinleştirilmesinde rol oynar. Ekip ayrıca bileşiklerin, bitkilerin fotosentez sırasında gaz alışverişi yapmasına olanak tanıyan stomalar yoluyla emildiğini ve bunların bitkinin iç dokularına nüfuz ettiğini gösterdiğini buldu.

Bu yeni keşfedilen anlayışla bilim insanları, bitkileri ilgili bileşiklere maruz bırakarak tehditlere ve stres etkenlerine karşı bağışıklık kazandırmanın mümkün olabileceğine inanıyor. Bu, tarımda pestisit ihtiyacını azaltabilir ve bitkileri kuraklık karşısında daha dayanıklı hale getirebilir.

Neden yalnızca belirli bileşiklerin kalsiyum sinyalini tetiklediğini anlamak ve bitkilerde bu bileşiklerle etkileşime giren reseptörleri tanımlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Genel olarak, bu çalışma bitki iletişimine dair önemli bilgiler sağlıyor ve bitkileri daha meydana gelmeden zarardan korumak için stratejiler geliştirme olanaklarının önünü açıyor.

kaynaklar:

– “Konuşan Ağaçlar: Keşif Bitkilerin Nasıl İletişim Kurduğuna Işık Tutuyor” – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study -bulur/)

– “Bitki iletişimi: Kalsiyum iyonları savunma tepkilerini tetikler” – Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)