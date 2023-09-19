Pembe Elmaslar: Nadir ve Değerli Taşların Kökenlerini Ortaya Çıkarıyoruz

Perth'teki Curtin Üniversitesi'nden Avustralyalı araştırmacılar pembe elmasların kökenleri hakkında önemli keşifler yaptı. Çarpıcı pembe renkleriyle bilinen bu nadir ve değerli mücevherlerin, 1.3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce, erken bir süper kıtanın parçalanması sırasında oluştuğu tespit edildi. Aslında bozuk kristal kafesli, hasarlı pırlantalar olan pembe pırlantalar, bir bedeli olan eşsiz bir güzellik sunar.

Dünyadaki pembe elmasların büyük çoğunluğu (yüzde 90'dan fazlası) Batı Avustralya'daki şu anda kapalı olan Argyle madeninden geliyordu. Her bin mücevherden yalnızca birkaçı çok aranan pembe taşlardı. Dr. Hugo Olierook liderliğindeki araştırma ekibi, bu elmasların en eski süper kıtalardan biri olan Nuna'nın ölümü sırasında Dünya yüzeyine doğru itildiğini tahmin etti. Bu, diğer antik kıta kavşaklarının bu canlı mücevherlerden daha fazlasını barındırabileceğini gösteriyor.

Argyle elmasları, kararlı kıtasal köklerin yakınında derin yeraltında oluşmuştur. Kara kütleleri çarpışarak Nuna'yı oluştururken, Avustralya'nın kuzeybatı sınırı yakınında oluşan basınç, bir zamanlar berrak olan elmasların renk değiştirmesine neden oldu. Dr. Robert Pidgeon ve ekibinin 1980'lerin sonlarında yaptığı araştırma, elmasları yüzeye çıkaran patlamanın yaklaşık 1.2 milyar yıl önce meydana geldiğini ileri sürdü. Ancak eski bir gölün neden olduğu olası değişiklikler nedeniyle bu tahminin doğruluğu sorgulandı.

Gelişmiş lazer ışını teknolojisini kullanan araştırmacılar, Argyle kayalarının yaşı hakkında daha doğru bir tahminde bulunmayı başardılar. Analizleri, patlamanın yaklaşık 1.3 milyar yıl önce, Nuna'nın dağıldığı zamanla aynı hizada gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Bu kırılma sırasında kıta kenarının incelmesi muhtemelen elmas bakımından zengin magmanın yüzeye hareketini kolaylaştırdı.

Kıtasal riftleşme ile elmas oluşumu arasındaki bağlantı yeni bir kavram olmasa da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yeni çalışma, süper kıtanın parçalanmasının elmas bakımından zengin patlamaları nasıl tetikleyebileceğinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor. Ancak Argyle elmaslarının oluşumu için gerekli olan karbonun miktarına ilişkin hala cevaplanmamış sorular var.

Bu araştırma, Argyle'ın eşsiz ve değerli pembe elmaslarının yaratılmasına yol açan karmaşık sürecin çözülmesinde önemli bir adımı temsil ediyor. Bu eski sistemin tam olarak anlaşılmasını sağlamak için hala daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Doğanın birçok yönünde olduğu gibi sürprizlerin de ortaya çıkmaya devam edeceği kesindir.

kaynaklar:

– Avustralyalı araştırmacılar pembe elmasların kökenini keşfetti: https://www.bbc.com/news/teknoloji-62137145

– Pembe elmasların kökenine ilişkin Nature Communications çalışması: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8