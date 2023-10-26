Smithsonian, Bennu Asteroitinin Parçalarını Evrene Açılan Bir Pencere Olarak Açıkladı

OSIRIS-REx uzay aracı, uzayda 200 milyon mil yol kat eden destansı bir yolculuğun ardından, Eylül ayının sonlarında asteroit Bennu'nun parçalarını başarıyla Dünya'ya teslim etti. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi artık bu değerli örnekleri sergileyecek ve ziyaretçilere evrenin harikalarına yakından tanık olmaları için eşsiz bir fırsat sunacak.

Asteroit örneğinin merakla beklenen halka açık sergisi, 3 Kasım Cuma günü, müzenin Washington DC'deki Janet Annenberg Hooker Jeoloji, Değerli Taşlar ve Mineraller göktaşı galerisinde gerçekleştirilecek. Sergide, Bennu'dan toplanan bozulmamış koyu renkli kayalar ve tozlar yer alacak. Güneş sistemimizin antik tarihine bir bakış sağlıyor.

Asteroit parçalarına, Lockheed Martin'in sağladığı OSIRIS-Rex uzay aracının ölçekli modelleri ve uzay aracını taşıyan ve United Launch Alliance'tan ödünç alınan Atlas V 411 roketi eşlik edecek. Bu kapsamlı sergi, ziyaretçileri uzay araştırmalarının inceliklerine çekmeyi amaçlıyor.

OSIRIS-REx misyonunda yer alan meteor küratörü Tim McCoy, bu çığır açıcı sergiden duyduğu heyecanı şöyle dile getirdi: "Bu sergi, bu inanılmaz yolculuğu halkla paylaşmak için ilk şansımız."

Dünya'ya yakın küçük bir asteroit olan Bennu, milyarlarca yıl önce var olan daha büyük, karbon açısından zengin bir asteroitle olan potansiyel bağlantısı nedeniyle bilim adamlarını büyüledi. Her altı yılda bir Dünya'ya yakınlığı NASA'nın ilgisini çekti ve OSIRIS-Rex misyonuna yol açtı. Ekim 2020'de uzay aracı Bennu'nun yüzeyine başarıyla indi ve kayalık bir örnek topladı.

Görevde küçük aksaklıklar yaşanırken, özel ekip, bağlantı elemanlarında zorluk yaşayan TAGSAM kafasından bol miktarda toz ve kaya çıkarmayı başardı. Bu numuneler, halihazırda 60 ons (2.48 gram) olan bir sayıyla, NASA'nın başlangıçtaki 70.3 gram enkaz toplama hedefini çoktan aştı.

Numunenin ön analizi, gezegenimizin erken oluşumuna dair değerli bilgiler sağlayan bol miktarda karbon ve su molekülünü ortaya çıkardı. Tim McCoy, bu bulguların önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bennu örnekleri, yaşamın eşsiz gezegenimizi oluşturmasından önce bize su ve organik maddeler hakkında bilgi verme sözünü taşıyor."

İnsanlık ile evrenin uçsuz bucaksız genişliği arasında köprü oluşturan bu olağanüstü gösteriye tanık olmak için Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'ni mutlaka ziyaret edin.

FAQ

S: Asteroit Bennu'nun parçalarını nasıl gözlemleyebilirim?

C: Asteroit Bennu'nun parçaları Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde gözlemlenebilir.

Soru: Sergi ne zaman gerçekleşecek?

C: Sergi 3 Kasım Cuma günü açılacak.

Soru: Asteroit parçalarının yanı sıra başka neler sergilenecek?

C: Sergide ayrıca OSIRIS-Rex uzay aracının ve Atlas V 411 roketinin ölçekli modelleri de yer alacak.

Soru: Şu ana kadar örneklerden hangi ilginç keşifler yapıldı?

C: Örneklerin ön analizi, gezegenimizin erken oluşumuna dair bilgiler sağlayan bol miktarda karbon ve su molekülünü ortaya çıkardı.

Soru: Asteroit Bennu'dan ne kadar enkaz toplandı?

C: NASA, başlangıçtaki 2.48 gram enkaz toplama hedefini aşarak 70.3 ons (60 gram) kaya ve toz topladı.